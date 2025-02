Lo spinoff di Victorious con star Daniella Monet è in fase di sviluppo

La serie Victorious potrebbe avere uno spinoff intitolato Hollywood Arts che avrà come protagonista Daniella Monet.

L'attrice riprenderà il ruolo di Trina Vega e la comedy è in fase di sviluppo tra le fila di Nickelodeon, che sembra intenzionata a ordinarne la produzione.

I primi dettagli dello spinoff di Victorious

L'emittente americana sembra sia particolarmente interessata al progetto, di cui sono in corso i casting.

Hollywood Arts, secondo le fonti di Deadline, mostrerà Trina mentre ritorna nell'area dove è cresciuta diventando la nuova insegnante della scuola d'arte più prestigiosa di Hollywood.

Il cast di Victorious

L'attrice Daniella Monet sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva insieme a Jake Farrow, che aveva fatto parte del team di Victorious e di Sam & Cat, e Samantha Martin che si occuperanno della sceneggiatura della nuova serie.

Dan Schneider, creatore di Victorious, non sarà coinvolto nello sviluppo dello spinoff dopo che si è allontanato da Nickelodeon in seguito alle accuse che gli sono state rivolte durante e dopo la messa in onda della docuserie Quiet on Set in cui si parlava dell'atmosfera negativa e poco adatta ai giovanissimi interpreti delle serie del network.

Cosa raccontava la serie originale

La serie Victorious raccontava la storia dell'aspirante cantante Tori Vega (Victoria Justice), che frequenta la Hollywood Arts High School insieme alla sorella maggiore Trina, Andre Harris (Leon Thomas III), Robbie Shapiro (Matt Bennett), Jade West (Elizabeth Gillies), Cat Valentine (Ariana Grande) e Beck Oliver (Avan Jogia). La comedy è andata in onda per quattro stagioni, ottenendo anche due nomination agli Emmy.

In precedenza era stata realizzata anche la serie Sam & Cat, un progetto mashup che ha unito i mondi di Victorious e iCarly. Grande e Jennette McCurdy erano le protagoniste dello show.

Per ora non è stato svelato se c'è l'intenzione di coinvolgere in qualche modo, magari con un cameo, Ariana Grande, da poco nominata agli Oscar grazie alla sua interpretazione di Glinda in Wicked.