Victoria Justice sulle accuse a Dan Schneider e Nickelodeon: 'Molte volte ero trattata in modo ingiusto'

Victoria Justice ha parlato degli anni trascorsi sul set delle serie di Nickelodeon dopo le accuse emerse nella docuserie Quiet on set: The Dark Side of Kids TV, in particolare contro Dan Schneider.

L'attrice, intervistata daMarie Claire, ha spiegato che la sua esperienza è stata prevalentemente positiva, anche se non tutto è andato nel modo giusto.

I ricordi dell'attrice

Parlando della docuserie Quiet on Set, Victoria Justice ha dichiarato: "Qualcosa che era davvero evidente nel documentario è che Dan Schneider ha un ego davvero grande e, alle volte, quell'ego ha messo in secondo piano il buonsenso e ha avuto un effetto sul modo in cui ha trattato le persone, e ci sono stati alcuni momenti in cui mi sono sentita trattata in modo ingiusto".

Una foto di Victoria Justice

La protagonista di show come Zoey 101 e Victorious ha poi aggiunto che non sta giustificando il suo comportamento e che il suo rapporto con Schneider è molto complesso perché lo ha incontrato quando aveva solo 12 anni e le ha permesso di ottenere un grande successo: "Mi ha completamente cambiato la vita. Probabilmente non sarei qui se non fosse per lui e per il fatto che abbia visto qualcosa dentro di me. Per quello gli sarò per sempre grata. Dopo aver visto le sue scuse, penso si renda conto che ha fatto molte cose sbagliate e penso che, se potesse tornare indietro nel tempo, farebbe molte cose in modo diverso".

Schneider, oltre che da alcune giovani star, è stato accusato di essersi comportato in modo inappropriato con le colleghe e di averle costrette ad avere un salario inferiore a quanto previsto, come hanno rivelato anche le autrici Christy Stratton e Jenny Kilgen.