Viaggi di Nozze, il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini stasera su Rete 4

Viaggi di Nozze, in onda stasera su Rete 4 alle 21:25, è la divertente commedia ad episodi in cui Carlo Verdone fa coppia con Veronica Pivetti e Claudia Gerini. Il risultato? Esilarante.

Nel primo episodio di Viaggi di Nozze, Raniero e Fosca si sposano con la benedizione della defunta moglie di lui, durante il viaggio di nozze la giovane si accorge che il marito vuole ripetere lo stesso identico viaggio di nozze avuto con la moglie defunta, comprese le posizioni della prima notte. Nel secondo episodio Giovannino e Valeriana dopo una vita da fidanzati si sposano, ma subito sono alle prese con problemi familiari di varia natura. Nel terzo episodio Ivano e Jessica (Claudia Gerini) sono due giovani "coatti" romani: dopo una trasgressiva cerimonia di nozze cercano di ravvivare la loro unione già soffocata dalla routine in luna di miele al grido di "Famolo strano!".

Viaggi di Nozze: Carlo Verdone è Ivano

Carlo Verdone ha scritto e diretto Viaggi di nozze, film che lo vede in coppia con Claudia Gerini, Cinzia Mascoli e Veronica Pivetti. Il film è diventato col tempo un piccolo cult, i coatti Ivano e Jessica sono diventati famosi grazie al già citato "O famo strano?". Chi non ricorda inoltre il momento cui Jessica accusa il padre di Ivano di essere fascista e Mario - interpretato dall'ottimo Mario Brega - le urla indignato: "A me fascio, so comunista così!" Durante le riprese, Carlo Verdone ebbe un problema con la schiena, proprio come il personaggio Ivano, tanto da doversi operare. Nel film Luis Molteni interpreta il neurologo Alceo De Vitis, nome scelto per la somiglianza di Luis con Danny DeVito.