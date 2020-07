Viaggi di nozze e "O famo strano": ecco com'è nata la battuta del film

Non molti conoscono le origini della celebre battuta "O famo strano" presente in Viagi di nozze, uno dei film di Carlo Verdone più amati dal pubblico.

La celebre battuta "O famo strano", presente in Viaggi di nozze, nacque negli anni novanta: Carlo Verdone un giorno, per caso, sentì un ragazzo pronunciare la frase "me sento strano" e da lì trasse ispirazione per creare una delle frasi fatte più famose di sempre.

Viaggi di Nozze: Verdone e Gerini sono Ivano e Gessica

Un piccolo riadattamento da parte del leggendario attore e regista romano ha fatto sì che quel modo di dire diventasse un vero e proprio tormentone che riecheggia da decenni in tutte le camere da letto d'Italia. Molti fan del film inoltre non sanno che, subito dopo la scena del tuffo in piscina di Ivano, Verdone si ruppe la colonna vertebrale e fu costretto ad operarsi d'urgenza.

Viaggi di Nozze: Verdone e Gerini sono i novelli sposi Ivano e Gessica

Analogamente, la scena in cui Ivano e Jessica fanno il bagno all'aquafan è nata casualmente da un'idea di Carlo Verdone e Claudia Gerini. Secondo la sceneggiatura originale Jessica doveva restare nuda mentre prendeva il sole ma c'erano diversi paparazzi nei paraggi. Carlo e Claudia s'innervosirono e in poco meno di un'ora riscrissero la scena che poi fu inserita poi nel montaggio finale della pellicola.

Un'altra curiosità riguarda il vestito di Veronica Pivetti, che nel film interpreta Fosca, la quale ha raccontato la scomodità dell'abito da sposa indossato per il matrimonio: "Era terribile da portare, non riuscivo a muovermi, era pesantissimo, non lo auguro a nessuno."