Very Young Frankenstein: FX ordina la comedy ispirata al film cult di Mel Brooks

Zach Galifianakis è la star della nuova serie che ha visto impegnato Taika Waititi come regista del pilot e produttore esecutivo.

La comedy Very Young Frankenstein, ispirata al film cult del 1974 diretto da Mel Brooks, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di FX.

Lo show sarà una co-produzione con Hulu ed è un progetto che vedrà come star l'attore Zach Galifianakis.

Chi è coinvolto nella serie

Il pilot è stato prodotto da Stefani Robinson, Taika Waititi, che è stato impegnato anche alla regia, e Garrett Basch, già nel team che ha portato al successo What We Do in the Shadows (di cui potete leggere la nostra recensione), in collaborazione con Brooks.

Nel cast del progetto ci sono, oltre a Zach Galifianakis, anche Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford, Kumail Nanjiani e Cary Elwes.

Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha dichiarato: "Very Young Frankenstein fonde l'ispirazione del film amatissimo dai fan con lo spirito inventivo e irriverente che ha caratterizzato le commedie di FX nel corso degli anni, dando vita a una rivisitazione completamente originale della storia classica. Nelle mani dei veteraini di FX Stefani, Taika e Garrett, insieme all'iconico Mel Brooks, sappiamo che i fan si divertiranno guardando questa serie tanto quanto ci siamo divertiti noi nel realizzarla".

Galifianakis sarà la star della comedy

Cosa racconta il film cult di Brooks

La storia raccontata nella commedia degli anni '70 è quella del giovane dottor Frederick Frankenstein (Gene Wilder), rispettato docente di medicina che cerca di lasciarsi alle spalle la fama sinistra del celebre nonno. Frederick viene chiamato in Transilvania perché ha ereditato il castello di famiglia e giunto sul posto scopre i diari del barone e insieme al gobbo Igor (Marty Feldman) e dell'assistente Inga (Teri Garr) decide di portare avanti i suoi esperimenti, ridando vita al mostruoso cadavere della Creatura (Peter Boyle) con un cervello anormale e protagonista di comportamenti alquanto bizzarri.

Nel cast di Frankenstein Junior di Mel Brooks troviamo Gene Wilder, Marty Feldman, Peter Boyle, Teri Garr, Cloris Leachman e Madeline Kahn.