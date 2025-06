Frankenstein Junior ispira una nuova serie prodotta dal team di What We Do In The Shadows

Frankenstein Junior sarà alla base di una nuova serie comedy in fase di sviluppo di cui FX sembra stia per ordinare la produzione del pilot.

Mel Brooks avrebbe approvato il progetto e sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con il team che ha portato al successo What We Do In The Shadows.

I primi dettagli del progetto

La serie ispirata a Frankenstein Junior sarà infatti scritta da Stefani Robinson, che ne sarà anche showrunner, mentre Taika Waititi sarà il regista del pilot di Very Young Frankenstein e Garrett Basch farà parte insieme a loro del team dei produttori. Kevin Salter, team nella produzione di Mel Brooks, e Michael Gruskoff, che aveva già prodotto il film, completano il team di produttori esecutivi della serie che verrà realizzata da 20th Television.

La trama diffusa dal team della produzione dichiara semplicemente che lo show si ispira al film cult degli anni '70. In base al titolo non è possibile sapere se gli autori hanno pensato a una storia simile a quella di Colin Robinson in What We Do in the Shadows, personaggio che era tornato un bambino e ha dovuto di nuovo crescere.

Cosa raccontava il film

Frankenstein Junior era ispirato al romanzo di Mary Shelley e aveva come star Gene Wilder, co-autore della sceneggiatura insieme a Brooks, nel ruolo di Frederick Frankenstein, nipote dello scienziato pazzo Victor Frankenstein da cui eredita il castello in Transilvania di famiglia. Insieme a Igor, il cui nonno ha aiutato Victor in laboratorio, i due cercano di salvare il nome della propria famiglia creando il proprio mondo e dimostrando che lo scienziato non era folle.

Nel cast c'erano anche Marty Feldman, Peter Boyle, Cloris Leachman, Madeline Kahn, e Teri Garr.