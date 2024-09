Vermiglio, Paolo Sorrentino fa il tifo per il film di Maura Delpero candidato agli Oscar: "Auguri sinceri"

La commissione ha deciso di proporre come proprio candidato ai premi il film in costume di Maura Delpero, immediati gli auguri del regista di Parthenope

Nonostante Parthenope di Paolo Sorrentino fosse il favorito della vigilia, il Comitato di selezione ha scelto di puntare su Vermiglio come proprio candidato italiano agli Oscar 2025, dove si spera possa entrare nella shortlist dell'Academy e successivamente nella cinquina per il Miglior film internazionale.

Nonostante la delusione, però, Sorrentino è intervenuto immediatamente sui suoi canali social per fare i suoi più sinceri auguri a Maura Delpero e al suo film, che ritiene meritevole di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento.

"Sono molto contento che l'Italia abbia scelto Vermiglio e lo dico con assoluta sincerità", ha commentato il regista, come riportato dall'Ansa, proseguendo: "Vermiglio è un ottimo film e io auguro a Maura Delpero un lungo e bel cammino in questa avventura memorabile che è la corsa all'Oscar".

Le parole di Sorrentino non sono causali, in quanto il regista conosce bene tutto il percorso che sarà necessario effettuare da parte della regista e dei produttori nella corsa alla candidatura ai prossimi Premi Oscar. Sorrentino è stato candidato al premio nel 2014 con La grande bellezza, che alla fine ha portato a casa la statuetta per il miglior film internazionale; è poi entrato nella cinquina finale una seconda volta con È stata la mano di Dio, sconfitto nel 2022 da Drive My Car.

Presentato al Festival di Cannes di quest'anno, Parthenope è stato l'unico film italiano in concorso alla kermesse. La pellicola è attualmente in programmazione presso vari cinema delle principali città italiane in una speciale proiezione di mezzanotte; successivamente approderà nelle sale di tutto il territorio dal 24 ottobre prossimo.

Vermiglio, invece, è uscito nelle sale italiane il 19 settembre scorso dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato il Leone d'Argento - Gran premio della giuria. Su queste pagine trovate la nostra recensione dal Lido.