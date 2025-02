Vermiglio: quando un blu-ray sa esaltare il cinema d'autore

Ha vinto il Leone d'Argento - Gran premio della Giuria al Festival di Venezia 2024, è stato candidato ai Golden Globe e ha rappresentato l'Italia nella corsa agli Oscar: con queste prestigiose credenziali l'uscita in blu-ray di Vermiglio targata Lucky Red e Plaion Pictures era ovviamente attesissima, come dimostra del resto l'immediato balzo in cima alla classifica delle vendite homevideo. Vi spieghiamo perché il blu-ray è il prodotto ideale per apprezzare il film.

Una scena chiave di Vermiglio

L'affresco sociologico e culturale di un mondo lontano nel tempo firmato da Maura Delpero è di quelli da non perdere, e proprio la calma e pacata visione casalinga potrebbe impreziosire ulteriormente i dettagli del film e dare campo ancora più libero alle emozioni della vicenda ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in un remoto villaggio trentino, chiamato appunto Vermiglio. Qui trova rifugio Pietro, un giovane soldato siciliano, la cui presenza sconvolgerà la vita della numerosissima famiglia Graziadei. Soprattutto di una ragazza, Lucia, che si innamorerà di lui.

Un video suggestivo che esalta la strarodinaria fotografia

Il blu-ray di Vermiglio

Per apprezzare veramente Vermiglio, il lavoro della regista e quello che in modo generico si può definire un grande cinema d'autore, c'era bisogno di un blu-ray valido tecnicamente, preciso nel restituire fedeltà al girato, sia sotto gli aspetti visivi che sonori. E in effetti il prodotto Lucky Red-Plaion soddisfa pienamente le attese, a partire da un video suggestivo che non solo è qualitativamente eccellente, ma che grazie all'alta definizione esalta anche la straordinaria fotografia del film firmata da Mikhail Krichman.

La protagonista Martina Scrinzi nei panni di Lucia

Il dettaglio è elevato in ogni circostanza, il quadro è nitido e le maggiori pastosità delle scene molto scure sono assolutamente fisiologiche, come del resto la leggera flessione del dettaglio nelle circostanze più ostiche. Stupendo poi il croma che riesce a trasmettere le tipiche atmosfere del paesaggio alpino e le sue tonalità sobrie, tra il bianco intenso della neve e quello sfumato della nebbia, tra gli esterni di boschi e sentieri e i semplici interni delle case dell'epoca, molto frugali ed essenziali. Bellissime anche le panoramiche sui monti del Trentino.

L'audio: dialoghi in dialetto e una grande sensazione di realismo

Una scena di Vermiglio

Per quanto riguarda l'audio, ci troviamo di fronte a un reparto molto particolare. La traccia è in un ottimo DTS-HD Master Audio 5.1 ma va ricordato che i protagonisti parlano quasi esclusivamente nel dialetto del luogo, che comunque è ben supportato da puntuali sottotitoli italiani. Per il resto, pur non essendo di certo un film di azione, l'audio riesce comunque a offrire un'esperienza immersiva e soprattutto una sensazione di realismo, con effetti ambientali anche leggeri ben dislocati nello spazio come il vento, il suo effetto sulle foglie o il crepitio del fuoco. Corposa anche la resa della musica, quasi tutta diegetica con tanta musica classica.

Gli extra: dietro le quinte, interviste e trailer

Festa di nozze nel paesaggio alpino

Discreti gli extra, anche se vista l'importanza del film si poteva fare ancora qualcosina in più. Oltre al trailer comunque troviamo un bel dietro le quinte di 12 minuti e mezzo, che fra filmati durante la lavorazione sul set e interventi della regista Maura Delpero, racconta il processo di realizzazione del film dalla sua idea fino alla post produzione. Seguono una serie di interviste a cast e troupe (12') che parlano delle tematiche del film e raccontano curiosità e aneddoti sulla lavorazione durante le riprese.