Vermiglio: anche la regista Maura Delpero tra gli evacuati dell'incendio di Los Angeles

La regista di Vermiglio costretta ad abbandonare l'appartamento di Hollywood affittato per la campagna per gli Oscar dopo l'evacuazione di Hollywood per via del rogo di Los Angeles.

La campagna promozionale per l'ingresso di Vermiglio nella cinquina degli Oscar 2025 per il miglior film in lingua non inglese ha condotto la regista Maura Delpero a Los Angeles, mettendola a rischio per via degli incendi esplosi negli ultimi giorni. Così, insieme a tanti colleghi e semplici cittadini californiani, anche la cineasta italiana è stata evacuata dall'appartamento di Los Angeles affittato per l'occasione.

"Siamo arrivati a New York e stiamo bene", ha dichiarato all'ANSA. "Dopo una notte abbastanza complicata, con sirene di ambulanze e pompieri, abbiamo anticipato la partenza per New York. Organizzeremo qui delle proiezioni e degli eventi per sostenere il film".

La regista italiana era a Los Angeles per partecipare alle proiezioni del suo Vermiglio, in corsa per le nomination all'Oscar, ma in serata è arrivato l'allarme che ha costretto all'evacuazione dell'appartamento di Hollywood affittato per partecipare alla stagione dei premi.

Maura Delpero sul set di Vermiglio

Il rush finale in attesa degli Oscar

Proprio in queste ore i membri dell'Academy sono impegnati nella votazione delle varie categorie degli Oscar, votazione che è stata posticipata di due giorni proprio a causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles e che hanno causato, tra l'altro, la cancellazione di numerose premiere ed eventi legati all'industria cinematografica. L'annuncio delle cinquine per l'Oscar è previsto per domenica 19 gennaio.

Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e acclamato dalla critica, Vermiglio, opera seconda di Maura Delpero, punta a entrare nella cinquina dei miglior film stranieri dopo essere entrato nella shortlist preliminare. La pellicola, ambientata nell'omonimo paesino montano del Trentino, racconta la storia di una famiglia contadina alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma il film di Delpero non è l'unico titolo che potrebbe rappresentare l'Italia agli Oscar. Anche C'è ancora domani di Paola Cortellesi è stato ammesso tra i titoli eleggibili per gli Oscar 2025, ma solo in alcune categorie e non in quella per il miglior film. Avremo la possibilità di tifare Italia agli Academy Awards di quest'anno? Lo scopriremo il 19 gennaio.