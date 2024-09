Parthenope: l'anteprima di mezzanotte per Sorrentino va sold out, il successo grazie ai giovani

Parthenope ha fatto registrare in maniera clamorosa il tutto esaurito. Grandissima affluenza nelle 14 sale italiane dove è stato programmato con un'unica proiezione di mezzanotte e un pubblico eccezionale di giovani spettatori: con 4000 presenze per circa 300 spettatori per cinema e la media schermo più alta (per un totale di 18 mila circa), il film di Sorrentino è già entrato nella Top Ten.

Paolo Sorrentino ha salutato ieri eccezionalmente il pubblico del Cinema Troisi a Roma, accolto da una folla di giovanissimi che hanno riempito la sala. Oggi lo presenterà a Milano all'Anteo (23.30) e Beltrade (00:15) con la partecipazione del rapper Guè, e sabato a Napoli al Filangieri (23:30) e Modernissimo (00:00) con Peppe Lanzetta.

Domenica 22 settembre il regista saluterà nuovamente il pubblico di Roma al Giulio Cesare alle 23.30 e al The Space Moderno a mezzanotte, mentre lunedì 23 Luca Bigazzi e Daria D'Antonio e mercoledì 25 gli interpreti Celeste Dalla Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo, saluteranno il pubblico al Troisi, sempre a mezzanotte.

Paolo Sorrentino al Cinema Troisi

Cosa racconta il nuovo film di Sorrentino

Parthenope racconta il lungo viaggio dell'eponima protagonista dal 1950 ad oggi. La trama lo descrive come "un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l'agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità".

Parthenope, Paolo Sorrentino: "Ho fatto un film su una donna proprio perché non le conosco"

Nel cast, composto da nomi di spicco come Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata, è da segnalare anche il Premio Oscar Gary Oldman, che incontra la protagonista nel suo peregrinare a Capri. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Parthenope.

La settimana di anteprime di mezzanotte, una programmazione inedita mai realizzata prima d'ora, proseguirà a Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Casoria, Marcianise, Torino, Palermo, fino al 25 settembre. Distribuito da Piper Film, Parthenope uscirà quindi in tutte le sale italiane il 24 ottobre 2024.