Verissimo: Uğur Güneş sulla morte di Yilmaz in Terra Amara: 'è stato un giorno triste'

Per la seconda settimana consecutiva, Uğur Günes è stato ospite a Verissimo. L'attore turco, noto per il suo ruolo di Yilmaz nella serie Terra Amara, ha condiviso con Silvia Toffanin le sue esperienze sul set e ha raccontato come si è preparato per interpretare al meglio l'ultima scena, quella in cui Yilmaz muore.

Nell'episodio di Terra amara trasmesso oggi, 23 settembre, su canale 5, il pubblico italiano ha detto addio al personaggio maschile più amato della serie, Yılmaz Yaman. Come sanno i numerosi spettatori della soap turca, l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente d'auto e, nonostante le sue condizioni fossero migliorate, è improvvisamente peggiorato, e dopo aver dichiarato il suo eterno amore a Zuleyha è morto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

"Per me è un addio a uno dei personaggi che ho interpretato al meglio. Il giorno in cui è morto è stato triste anche per me. È stato come perdere una parte di me", ha svelato l'attore turco a Verissimo, qui trovate un apprfondimento sulla carriera di Uğur Günes.

La decisione di far morire Yılmaz non è stata presa da Uğur Güneş, ma è stata una scelta degli autori, che hanno voluto creare un colpo di scena che ha sconvolto gli spettatori turchi. Terra Amara, con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova', è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022.

Uğur Güneş ha confermato che la morte di Yılmaz era prevista nella storia fin dall'inizio e che non è stata una decisione improvvisata. "Il copione prevedeva questo. Era stato deciso sin dall'inizio che sarebbe morto. Non è stato improvvisato, lo sapevo già". L'attore turco ha spiegato che sul set dopo l'ultima scena c'era molta commozione "erano quattro anni che lavoravamo insieme a quel progetto".

Per girare l'ultimo atto di Yılmaz l'attore si è preparato al meglio: "Ho studiato, ho chiesto consiglio ad amici medici su come trattenere con precisione il respiro e per quanto tempo, come dovevano essere le pupille. Volevo farla nel miglio modo possibile - ha continuato Uğur - Volevo che fosse vero. Volevo che fosse il mio grande addio. Penso di esserci riuscito, è stato un gran bel momento nella mia carriera".

L'attore turco esclude in futuro un ritorno di Ylmaz: "È una morte definitiva. Non sono più tornato sul set da quel giorno".