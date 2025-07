L'Isola dei Famosi, Omar Fantini esplode dopo la battuta di Adinolfi: “Si è preso il lotto migliore”

Il conto alla rovescia è ormai partito: L'Isola dei Famosi sta per chiudere i battenti con la finalissima fissata per il 2 luglio. I naufraghi si preparano a lasciare la Playa, ma anche queste ultimissime ore si stanno rivelando tutto tranne che tranquille. Il clima sull'isola, infatti, non dà tregua: tra tempeste improvvise e la natura selvaggia che si fa sentire più che mai, la sopravvivenza resta una vera sfida. E non sono solo vento e pioggia a tormentare i concorrenti, ma anche dei fastidiosissimi corvi che hanno letteralmente preso possesso della zona.

I corvi come sveglia per i naufraghi

Mario Adinolfi non ha perso occasione per lanciare una frecciatina ironica a Omar Fantini: "Si è accaparrato il posto migliore dell'isola". Una battuta che suona decisamente fuori luogo, soprattutto se si considera che proprio il giornalista, nel corso di questa edizione, ha potuto godere di privilegi mai visti nelle stagioni precedenti.

La replica di Omar Fantini non si è fatta attendere. Con tono visibilmente infastidito, il comico bergamasco ha raccontato il suo disagio durante il daytime: "Proprio qui, mi gracchiano nell'orecchio questi figli di put.ana. E poi volano dappertutto tra le palme". Una frase che descrive perfettamente la sua esasperazione, ormai sfinito dal continuo gracchiare degli uccelli che gli rende impossibile riposare, dimostrando che quel posto apparentemente più comodo si è rivelato tutt'altro che una scelta vincente.

Mario Adinolfi

Ma non è finita qui. A confermare il fastidio provocato dai corvi è intervenuta anche Teresanna Pugliese, che ha scherzato dicendo: "È vero. Una di loro sembra una radiosveglia". A quanto pare, uno di questi simpatici (si fa per dire) volatili si diverte a gracchiare talmente forte da sembrare un allarme umano. "Sembra gridare 'Svegliatiii' più forte degli altri", ha aggiunto ancora Fantini, sconsolato.

Scontri in vista della finale

Nel frattempo, le tensioni restano altissime. Proprio ieri, Omar e Teresanna sono stati protagonisti dell'ennesimo scontro acceso. E non è certo un caso, visto che la partenopea è finita in nomination contro Jey Lillo: solo uno dei due conquisterà il posto da quinto finalista e potrà giocarsi la vittoria insieme a Omar Fantini, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Cristina Plevani - quest'ultima data super favorita dai bookmakers.

