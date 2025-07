Chi l’ha visto?, anticipazioni di stasera: Villa Pamphili, parla la madre della vittima. Le ultime su Garlasco

Tre casi irrisolti, una sola domanda: cosa non sappiamo ancora? Chi l'ha visto? torna in onda questa sera, mercoledì 2 luglio, alle 21.20 su Rai 3, con una nuova puntata che promette sviluppi importanti. Federica Sciarelli, da sempre voce dei misteri più intricati, guida il pubblico tra testimonianze esclusive, nuovi elementi e appelli per persone scomparse.

Il caso di Villa Pamphili: la madre di Anastasia Trofimova accusa

Al centro della puntata c'è la tragedia di Villa Pamphili, dove Anastasia Trofimova e la sua bambina sono state trovate senza vita. La madre della vittima rompe il silenzio in diretta nella nuova puntata di Chi l'ha visto?, denunciando il comportamento del compagno di sua figlia, Francis Kaufman. "Mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l'Italia, ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. Mia figlia era in balia di quest'uomo, che le aveva tolto anche la sim russa con la quale era partita".

Il presunto progetto cinematografico per cui Kaufman aveva ottenuto fondi pubblici da quasi un milione di euro non avrebbe mai visto la luce: nessuna traccia concreta di riprese o produzione. Le nuove testimonianze sembrano rafforzare il sospetto che dietro la tragedia si nasconda anche una maxi-truffa.

Chiara Poggi: torna l'ombra del dubbio sul delitto di Garlasco

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Diciotto anni dopo, il caso Garlasco fa ancora discutere. Al centro dell'attenzione, il DNA di Alberto Stasi trovato su una cannuccia recuperata dai rifiuti. L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, ospite in studio, punta il dito sulle lacune dell'inchiesta originale affermando che il suo assistito ha sempre detto di aver bevuto quella bibita il giorno prima dell'omicidio".

La vicenda riapre ferite profonde e accende nuovi interrogativi su una delle inchieste più controverse della cronaca italiana.

Liliana Resinovich: la frattura non è post mortem, udienza l'8 luglio

Infine, aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich, trovata morta nel 2022 a Trieste. Il gip ha escluso che la frattura alla vertebra T2 sia stata causata dopo la morte. Respinta la richiesta di una nuova perizia, ma la procura ha disposto un incidente probatorio: udienza prevista tra pochi giorni.

Dove vedere Chi l'ha visto?

L'appuntamento con Federica Sciarelli è questa sera alle 21.20 su Rai 3. Per chi preferisce lo streaming, la puntata sarà disponibile su RaiPlay, sia in diretta che on demand.