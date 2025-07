Alvaro Vitali: l'omaggio di In&Out a Pierino commuove il web

Ieri sera, durante la terza puntata di In&Out-Niente di serio su Tv8 è andato in onda un sentito omaggio ad Alvaro Vitali.

In uno sketch con Stefano Rapone e Martina Catuzzi infatti, a pochi giorni dalla sua scomparsa, è comparso l'attore nei panni del suo personaggio più amato, Pierino.

Lo sketch con Alvaro Vitali

Pierino

In&Out-Niente di serio è il nuovo programma comico di Tv8, in cui si alternano momenti in studio a sketch registrati. Proprio in uno di questi, abbiamo visto Martina Catuzzi e Stefano Rapone nei panni di una coppia di genitori a colloquio con gli insegnanti. Il motivo dell'incontro in presidenza, è che il loro figlio è "irrequieto".

Il ragazzino infatti, manifesta poca attenzione in classe e scrive battute volgari nei compiti. Alla lettura delle battute da parte del professore, a Rapone scappa da ridere.

Via via che il video va avanti, si scopre che il nome del bambino è Pierino. Ma non solo: Pierino ha 75 anni; ai genitori viene consigliato di continuare a comportarsi come sempre, perché lui vuole solo essere amato.

Sul finale, all'uscita dalla presidenza, si scopre che Pierino è proprio lui, Alvaro Vitali.

"Allora, com'è andata?", chiede; "Andiamo a casa, dai" gli risponde Rapone e lo prende per mano prima di percorrere, tutti e tre di spalle alla telecamera, il corridoio della scuola.

Lo sketch è stato girato tempo fa, ma dopo la morte del comico, la scena conclusiva ha assunto un significato ancora più forte e commovente.

Il video infatti, è stato poi condiviso sulle pagine social di Tv8 con la didascalia: "Il nostro Pierino questa volta ci lascia l'amaro in bocca. Ciao Alvaro".

Alvaro Vitali

Alvaro Vitali è morto lo scorso 24 giugno dopo un ricovero per broncopolmonite recidiva. Quello stesso giorno, l'attore aveva deciso di farsi dimettere volontariamente dall'ospedale e, triste coincidenza, poche ore prima della sua morte, l'ex moglie era nel salotto de La Volta Buona a parlare proprio della loro separazione.