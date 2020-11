The Right Stuff: il documentario sulla vera storia oggi su Disney+

Lo speciale che fa seguito alla serie Disney+ "The Right Stuff: Uomini veri" debutta in streaming da oggi e racconta l'era pioneristica della corsa allo spazio!

Quasi sei decenni dopo che la NASA ha inviato con successo il suo primo astronauta nello spazio, ripristinando la fiducia del mondo nel programma spaziale statunitense, Disney+ torna agli inizi dell'era ad alto rischio della corsa allo spazio con l'arrivo de La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri da oggi in streaming.

La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri racconta la straordinaria storia vera dei primi astronauti della nazione, noti come Original Mercury 7, e trae ispirazione da centinaia di ore d'archivio di filmati e trasmissioni radiofoniche, interviste, video amatoriali e altro materiale raro e inedito per catapultare gli spettatori alla fine degli anni Cinquanta. Il documentario di National Geographic della durata di due ore fa seguito alla serie originale Disney+ The Right Stuff: Uomini veri, il cui finale di stagione arriverà sulla piattaforma lo stesso giorno.

Diretto e prodotto dal regista vincitore dell'Emmy e del Peabody Award, Tom Jennings, La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri è un avvincente racconto del programma della NASA, Project Mercury, che ha rivoluzionato il ruolo dell'America nell'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo, ispirando le future generazioni di appassionati. Un documentario libero dalle moderne narrazioni e dalle interviste, dove l'utilizzo dello stile caratteristico di Jennings regala agli spettatori un accesso senza precedenti alla corsa allo spazio.

Per sottolineare uno dei momenti più drammatici e tenaci della storia, La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri in streaming su Disney+ comprende:

Video mai visti prima con nuovi audio sincronizzati - Vengono mostrati per la prima volta i momenti di tensione che hanno immediatamente seguito il volo del Mercury-Redstone 4 pilotato da Virgil "Gus" Grissom.

Prime e rare registrazioni radio e video - Gli spettatori vivranno, attraverso una vasta gamma di notizie, l'annuncio storico degli astronauti del Mercury 7, che hanno combattuto per far parte del primo team spaziale americano e saranno testimoni di una registrazione interna del governo che delinea la formazione della NASA ad opera del suo predecessore, il National Advisory Committee for Aeronautics.

Materiale di ricerca di Tom Wolfe mai visto prima - Gli spettatori sentiranno Wolfe parlare con Rene Carpenter, moglie di Scott Carpenter, astronauta del Mercury 7, e vedranno gli appunti privati, scritti a mano, compilati da Wolfe per il suo libro principale, "The Right Stuff" ("La stoffa giusta").

Nuovi filmati digitalizzati di John Glenn - Dagli archivi della Ohio State University, i rari momenti personali della famiglia di John Glenn vengono catturati su pellicola 8mm e 16mm.

Fotografie esclusive inedite e rare - Per la prima volta vengono mostrate fotografie del dietro le quinte del famigerato numero di LIFE Magazine, per dare uno sguardo alla vita domestica degli astronauti del Mercury 7. Vengono rivelate anche le rare foto dei migliori fotografi di National Geographic che hanno fatto parte del programma spaziale Mercury.

Composta da James Everingham per Bleeding Fingers Music e prodotta da Hans Zimmer, vincitore dei premi Oscar, Golden Globe, Tony Award e GRAMMY Award, e dal nominato all'Emmy Russell Emanuel, la colonna sonora orchestrale del film è stata registrata in remoto, a distanza sociale, da un'orchestra di 44 elementi nel maggio 2020. Ogni musicista si è auto-registrato da casa e ogni registrazione è stata poi unita perfettamente alle altre per creare una partitura mozzafiato in grado di catturare lo zeitgeist dell'America di metà secolo.