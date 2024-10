Venom: The Last Dance, quante saranno le scene post-credits? Ecco la risposta [SPOILER]

Prime anticipazioni sulle scene dopo i titoli di coda contenute nell'ultimo capitolo della trilogia con Tom Hardy, non leggete se non volete spoiler.

Scatta il conto alla rovescia per l'uscita di Venom: The Last Dance, che approderà nei cinema italiani il 24 ottobre. Puntuali come le tasse, ecco le prime anticipazioni su numero e contenuto delle scene dopo i titoli di coda diffuse dagli insider.

Il terzo e ultimo capitolo della saga di Venom promette una conclusione epica alla cavalcata che ha visto Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, anche se secondo alcuni rumor Venom potrebbe assumere un ruolo di primo piano in Spider-Man 4. Ma quante scene post-credits ci saranno nel film?

Secondo quanto anticipato dal leaker @Cryptic4KQual, le scene dopo i titoli di coda saranno due e almeno una di queste sarà dedicata a Knull, Dio dei Simbionti a cui darà vita la star Andy Serkis.

Facciamo il punto

Tom Hardy si trasforma nel simbionte Venom

Anche il primo Venom, uscito nel 2018, conteneva due scene post-credts. La prima ci ha introdotto il personaggio di Woody Harrelson, Cletus Kasady, preparando il terreno per l'arrivo del villain Carnage. La seconda, inaugurata dall'indicazione 'Nel frattempo in un altro universo', era una clip di tre minuti che anticipava l'arrivo di Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Per quanto riguarda Venom - La furia di Carnage, il film conteneva una sola scena dopo i titoli di coda in cui, mentre si ritrova in una camera d'albergo insieme al suo simbionte, Eddie Brock vede alla tv la notizia dello svelamento dell'identità di Spider-Man e si interessa immediatamente allo schermo, trasformandosi e leccando l'immagine del personaggio di Tom Holland.

Quali sorprese riserveranno le scene dopo i titoli di coda di Venom 3? Per ora sappiamo solo che la prima sarà dedicata a Knull mentre la seconda vedrà coinvolto il Bartender di Cristo Fernández.

Venom: The Last Dance, svelata la durata del cinecomic con Tom Hardy

L'ultimo ritorno del simbionte

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy si ritrova a indossare per l'ultima volta i panni di Eddie Brock, mentre è in fuga con Venom. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe sempre di più intorno a loro, i due sono costretti a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sulla loro avventura.

Il film è interpretato da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige da una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia co-scritta con la star Tom Hardy. Producono Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker.