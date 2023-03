Venom stasera su TV8, Tom Hardy: suo figlio lo ha spinto ad accettare la parte

Venom va in onda stasera su TV8 alle 21:30. La trama del film si basa sulla storia di Venom, personaggio dei fumetti Marvel creato da David Michelinie e Todd McFarlane, ed è stata adattata per il grande schermo. Tom Hardy, che interpreta Venom e il suo ospite, il giornalista Eddie Brock, ha spiegato che suo figlio lo ha spinto ad accettare il ruolo.

Venom è stato distribuito in Italia nell'ottobre del 2018, il film, nonostante non abbia entusiasmato la stampa specializzata ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. L'accoglienza nelle sale ha convinto i produttori a fare un sequel, Venom - La furia di Carnage, uscito nel 2021. In entrambi i lungometraggi il ruolo di Venom è interpretato da Tom Hardy.

L'attore londinese, alla presentazione del film spiegò i motivi per cui aveva deciso di accettare il ruolo di uno degli antagonisti di Spider-Man. La star di Capone rivelò che il figlio lo aveva spinto a firmare il contratto. "Lui è un grande fan di Venom - disse l'artista - Volevo fare qualcosa che mio figlio potesse guardare. Sono finito a fare un film in cui stacco a morsi la testa delle persone". Louis ha anche spiegato a suo padre come interpretare adeguatamente Brock/Venom, dal momento che Hardy non conosceva molto bene il personaggio. Louis è il primogenito di Tom, nato nel 2008 dalla relazione tra l'attore e l'ex fidanzata Rachael Speed, assistente alla regia, che conobbe sul set di The Virgin Queen. Hardy ha altri due figli nati dal matrimonio con l'attrice Charlotte Riley, conosciuta durante le riprese delle due miniserie The Take - Una storia criminale e Wuthering Heights.

Venom: Tom Hardy e Michelle Williams in una scena del film

La trama del film Venom del 2018 segue Eddie Brock, un giornalista investigativo di San Francisco che sta cercando di scoprire i segreti della Life Foundation, un'organizzazione che si dedica alla ricerca sulle scoperte scientifiche. Durante la sua indagine, Eddie entra in contatto con un simbionte alieno che prende il controllo del suo corpo, trasformandolo in Venom, un essere dotato di incredibili poteri. Mentre combatte per mantenere il controllo della sua mente e del suo corpo, Eddie deve anche fare i conti con la pericolosa figura del dottor Carlton Drake, il leader della Life Foundation, che sta cercando di sfruttare il potere del simbionte per creare un esercito di super-soldati.

Cast del Film

Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, il protagonista del film

Michelle Williamsnel ruolo di Anne Weying, l'ex fidanzata di Eddie Brock

Riz Ahmed nel ruolo del dottor Carlton Drake, il malvagio leader della Life Foundation

Jenny Slate nel ruolo della dottoressa Dora Skirth, una scienziata della Life Foundation

Reid Scott nel ruolo di Dan Lewis, il nuovo fidanzato di Anne e rivale di Eddie

Scott Hazell nel ruolo di Roland Treece, un mercenario della Life Foundation.

La regia è di Ruben Fleischer. Il produttore Matt Tolmach, ha confermato che Venom non è collegato al Marvel Cinematic Universe ma è invece il primo capitolo del franchise Spider-Man Universe della Sony.