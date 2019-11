Venom, il produttore su Spider-Man: "Grandi progetti in futuro"

Spider-Man e Venom: il produttore Matt Tolmach parla di grandi progetti per il futuro: e quale progetto più grande può esserci se non la loro presenza nello stesso film?

Spider-Man incontrerà finalmente Venom. L'impressione è che alla fine l'incontro tra l'Uomo Ragno e il simbionte sia solo questione di tempo. Il produttore Matt Tolmach, intervistato da Brandon Davis di Comicbook.com, parla infatti di grandi progetti per il futuro. E quale progetto più grande può esserci se non la presenza in uno stesso film dei due personaggi portati sullo schermo da Tom Holland e Tom Hardy?

"Abbiamo grandi piani per il futuro" queste le parole sfuggite a Matt Tolmach, il che fa supporre che un domani prossimo venturo vedremo Tom Holland saltare da un universo all'altro senza soluzione di continuità. Un'ipotesi questa, condivisa dai due studios, Marvel e Sony, tant'è che un approccio era stato tentato visto che già nel primo Venom era stata girata una scena con Tom Holland e Tom Hardy, poi però tagliata al montaggio finale. Il divorzio temporaneo di quest'estate tra le due case di produzione aveva poi fatto temere il peggio, ma alla fine si è arrivati ad un 'ritorno di fiamma' che tra nuove clausole contrattuali e sviluppo dei personaggi promette di dare nuova linfa a entrambi i franchise.

Anche il regista del primo Venom, Ruben Fleischer, interpellato durante il tour promozionale di Zombieland: Doppio colpo - è sicuro che prima o poi Venom e Spider-Man si divideranno la scena: "Tutto quanto sta portando proprio a quel punto ed è questa la cosa più eccitante, perché abbiamo cambiato le origini di Venom. Nei fumetti lui evolve da Spider-Man, ma a causa dell'accordo tra Marvel e Sony non ci è stato permesso di farlo in quel modo. Quindi sarà interessante vedere prima o poi in che modo si confronteranno".

Possibilista anche Kevin Feige, demiurgo della Marvel: "Hanno entrambi i personaggi e hanno Venom nel loro universo. Non conosco i loro piani per un altro Venom ma mi sembra molto probabile che arriverà a un certo punto". Intanto sono in corso le riprese di Venom 2, sempre con Hardy, ma con al timone della regia Andy Serkis che è felicissimo di essere entrato nel progetto: "Sono davvero onorato di essere stato scelto per dirigerlo. Sembra che sia una storia molto, molto contemporanea, e, spero che diventi un pezzo di storia del cinema". Data d'uscita prevista è il 2 ottobre 2020.