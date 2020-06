Venom: Let There Be Carnage entra in post-produzione, ma da casa

La lavorazione di Venom: Let There Be Carnage entra nel vivo della post-produzione, ma in remoto, in attesa che il cast possa fare ritorno sul set per i reshoots.

Ultimate le riprese prima dell'emergenza sanitaria, Venom: Let There Be Carnage è entrato in fase di post-produzione, ma da casa, almeno per il momento. Il produttore Dan Wilson ha aggiornato i fan sullo status del film molto atteso dal pubblico che ha fatto diventare il primo Venom una hit.

Venom 2: primo sguardo a Carnage in una foto leaked

Venom: Let There Be Carnage ha avuto la fortuna di essere uno di quei film le cui riprese sono state ultimate prima dello stop di Hollywood. Il film, attualmente in produzione, richiederà però dei reshoots che al momento non hanno una data, il che rende i tempi di lavorazione incerti. Come ha spiegato Dan Wilson:

"Nessuno vuole andare a lavorare in un ambiente rischioso, sia che si tratti del cast che della crew. Riguarda tutti coloro che si trovano sul set. C'è del nervosismo al riguardo, è naturale e comprensibile. Dobbiamo tenerne conto e capire cosa fare."

Il regista Andy Serkis, alla sua terza opera dietro la macchina da presa, finora ha lavorato in remoto al processo di post-produzione, ma il resto del cast attende di sapere quando verrà richiamato sul set per i reshoots.

Venom 2: Tom Hardy suggerisce ancora l'arrivo di Spider-Man con una foto sanguinosa

Il titolo Let There Be Carnage fa riferimento al personaggio di Woody Harrelson, Cletus Kasady, serial killer che si lega a un altro simbionte diventando il letale villain Carnage, introdotto in una scena post-credits di Venom. Insieme a Tom Hardy, che riprenderà il ruolo di Eddie Brock/Venom, ritroveremo Michelle Williams nei panni di Anne Weying. Naomie Harris interpreterà un'altra simbionte di nome Shriek.

Venom: Let There Be Carnage arriverà al cinema il 25 giugno 2021.