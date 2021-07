Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy ha passato mesi a sviluppare il plot su FaceTime

Tom Hardy è il volto del franchise Venom di Sony, ma è molto più che il semplice protagonista dell'atteso sequel, Venom - La furia di Carnage. Come confermato dalla sceneggiatrice Kelly Marcel in un'intervista con la rivista Empire, Hardy ha ottenuto il primo credito "soggetto di" della sua carriera cinematografica dopo mesi trascorsi a fare brainstorming su FaceTime per sviluppare la trama del sequel.

Venom 2: primo sguardo a Carnage in una foto leaked

Venom - La furia di Carnage riunirà Tom Hardy e Michelle Williams ampliando il cast con l'arrivo del nuovo villain, Carnage, interpretato da Woody Harrelson.

"Ottenere un credito come soggettista è una novità per Tom" ha dichiarato Kelly Marcel a Empire "ma non è nuovo per lui essere così coinvolto. È impegnato al 100% in tutto ciò che fa. È sposato con Venom. Adora questo personaggio. È molto coinvolto in ciò che pensa dovrebbe accadere."

Anche se Kelly Marcel figura come unica sceneggiatrice, la sua sceneggiatura è scaturita da lunghe conversazioni con Hardy in cui hanno discusso su come esattamente Venom e il caotico simbionte rosso Carnage (il serial killer Cletus Kasady) si scontreranno sullo schermo. "Non prende una penna e non scrive", spiega Marcel svelando il processo creativo di Tom Hardy. "Abbiamo passato mesi a raccontarci insieme la storia su FaceTime, a sfornare idee, a vedere cosa funzionava e cosa no. Poi ho preso tutto quello di cui abbiamo parlato e mi sono rintanata da qualche parte per tre mesi in silenzio, per scrivere il copione.

Venom: la furia di Carnage, un riferimento agli Avengers nel trailer?

La sceneggiatura del primo Venom è stata scritta da Kelly Marcel, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, da un soggetto di Pinker e Rosenberg. Stavolta la sceneggiatrice si troverà da sola a sostenere le aspettative sul sequel dopo il successo al botteghino del primo cinecomic, che ha incassato 856 milioni.

Venom - La furia di Carnage, diretto da Andy Serkis, dovrebbe uscire nei cinema italiani all'inizio dell'autunno 2021.