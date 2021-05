Venom: la furia di Carnage, un riferimento agli Avengers nel trailer?

Nel trailer di Venom: la furia di Carnage potrebbe esserci un riferimento agli Avengers, suggerendo un legame con il Marvel Cinematic Universe. Questo accade nel momento in cui Patrick Mulligan (Stephen Graham), sta leggendo il Daily Bugle, e si nota di sfuggita, mentre gira le pagine, quella che sembra la parola "Avengers".

Il dettaglio sugli Avengers in Venom: la furia di Carnage

Che questi film prodotti al 100% dalla Sony siano potenzialmente ambientati nel Marvel Cinematic Universe è una cosa a cui i diretti interessati, in particolare Kevin Feige, hanno fatto allusione in passato, e nel trailer di Morbius c'è Michael Keaton, che in Spider-Man: Homecoming era l'Avvoltoio. La teoria preponderante tra i fan è che sia un rapporto simile a quello che esisteva tra i film del MCU e le serie prodotte da Marvel Television: i secondi contenevano rimandi ai primi, ma non viceversa.

C'è però la parziale smentita da parte di Andy Serkis, regista di Venom: La furia di Carnage, il quale ha affermato che, almeno per quanto riguarda la sua visione del film, Eddie Brock e Cletus Kasady sono ignari dell'esistenza di Spider-Man e si muovono in un mondo tutto loro. Detto ciò, nulla impedisce a quei personaggi di apparire in Spider-Man: No Way Home, qualora fosse accertato che in quel film entreranno in gioco gli universi paralleli.

Il secondo film di Venom doveva uscire lo scorso anno, ma è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria e arriverà nelle sale americane il 24 settembre. Come si può intuire dal trailer, il sequel approfondirà ulteriormente il rapporto tra Eddie Brock e il simbionte, che era tra gli elementi più apprezzati del primo film, e assisteremo anche al debutto di Carnage, celebre antagonista dei fumetti di Spider-Man. Ancora non si sa se Mulligan, che nella fonte cartacea si lega a sua volta a una delle creature aliene, diventerà Toxin in Venom: la furia di Carnage o in un eventuale terzo capitolo, già previsto nel contratto di Tom Hardy.