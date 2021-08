Venom - La furia di Carnage, Sony ha intenzione di posticipare al 2022 la data di uscita?

La data di uscita di Venom - La furia di Carnage potrebbe subire un nuovo posticipo al 2022: secondo quanto sostiene il sito Vulture la Sony avrebbe deciso di non presentare alcuna sequenza del film perché sta pianificando ulteriori cambiamenti nella distribuzione dei film tratti dai fumetti Marvel.

Lo slot dedicato allo studio che era in programma lunedì all'evento CinemaCon non ha infatti proposto nessuna sequenza del sequel con star Tom Hardy.

Alcune indiscrezioni sostengono che Venom - La furia di Carnage non arriverà il 15 ottobre nelle sale americane come annunciato poche settimane fa, ma dovrebbe sostituire Morbius nella programmazione dei cinema il 21 gennaio 2022. La scelta sarebbe giustificata dal fatto che lo studio spera di attirare nelle sale il maggior numero possibile di spettatori e il mese di ottobre sembra troppo presto per essere certi che le restrizioni e la situazione della pandemia non continuino a causare dei timori negli spettatori, tenendoli lontani dai cinema. Ghostbusters: Legacy debutterà a novembre e Spider-Man: No Way Home sarà distribuito a dicembre, rendendo quindi gennaio l'unica possibilità a disposizione per non far diventare il lungometraggio con Tom Hardy una scomoda concorrenza per gli altri titoli.

Il film Venom - La furia di Carnage spera di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il sequel è stato diretto da Andy Serkis, il quale ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer.

Il protagonista sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.