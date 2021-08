Venom - La furia di Carnage, Sony annuncia la nuova data di uscita

Venom - La furia di Carnage arriverà nelle sale più tardi rispetto a quanto previsto: Sony ha infatti annunciato che la nuova data di uscita negli Stati Uniti sarà il 15 ottobre, non più il 24 settembre. L'atteso progetto con star Tom Hardy sembra dover quindi fare i conti con l'aumentare dei casi di COVID-19 a causa della variante Delta, situazione che sta causando non pochi problemi in tutto il mondo e potrebbe nuovamente penalizzare il mercato cinematografico.

Il film Venom - La furia di Carnage spera di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il sequel è stato diretto da Andy Serkis, che ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer che ha portato sugli schermi il personaggio della Marvel.

Il protagonista sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.

Recentemente un'intervista rilasciata dal regista Daniel Espinosa ha alimentato le ipotesi, per ora non confermate, di un'apparizione di Venom nel film Morbius dichiarando: "Ti aggiri per il set e non è molto diverso da una produzione svedese, ma poi guardi il programma e vedi nomi come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy e sembra tutto davvero figo. Ma quando si inizia a lavorare è esattamente la stessa cosa. Un attore vuole un regista e gli attori vogliono essere diretti".