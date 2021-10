Venom - La furia di Carnage: Kevin Feige rompe il silenzio sulla scena dopo i titoli di coda

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha rotto il silenzio commentando la scioccante scena dopo i titoli di coda di Venom - La furia di Carnage, sequel dell'hit del 2018 Venom.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Venom - La furia di Carnage

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Kevin Feige ha svelato che la scena post-credits di Venom - La furia di Carnage, in cui vediamo Venom (Tom Hardy) che lecca il monitor di una tv su sui compare Peter Parker (Tom Holland), è frutto di uno sforzo collaborativo tra le crew di Venom 2 e Spider-Man: No Way Home.

"Ci siamo dovuto coordinare, c'è stato coordinamento tra Sony e Marvel e tra il team di Venom e il team di No Way Home. Ci abbiamo lavorato insieme" ha dichiarato Feige all'Hollywood Reporter sul red carpet losangelino di Eternals.

La scena in questione anticipa che un crossover tra i franchise di Sony e Marvel potrebbe avvenire in futuro, ma non è certo imminente. Al riguardo, lo stesso Kevin Feige aveva commentato in passato:

"Non voglio parlare di voci o speculazioni su cosa potrebbe accadere o non potrebbe accadere in relazione a personaggi che i Marvel Studios non hanno ancora portato sullo schermo, ma dirò quello che ho sempre detto essendo stato in Marvel Studios per 20 anni: non escluderei nulla. Quando, come e dove resta da vedere. Qualsiasi voce che leggete online potrebbe accadere in qualsiasi momento tra domani e mai".

Venom - La furia di Carnage: Stephen Graham, Tom Hardy in una scena del film

Qui la nostra recensione di recensione di Venom - La Furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis che vede il ritorno delle star Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni del villain Carnage, attualmente nei cinema.