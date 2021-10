Venom: Tom Hardy anticipa l'arrivo del terzo capitolo

Non c'è due senza tre Venom. La star di Venom - La furia di Carnage Tom Hardy ha anticipato l'arrivo di un terzo capitolo della saga dedicata al simbionte villain di Spider-Man.

Venom - La Furia di Carnage: una scena del film

In attesa dell'arrivo al cinema di Venom - La furia di Carnage, in sala dal 14 ottobre, Tom Hardy ha confermato a Digital Spy che sono in corso conversazioni per decidere come proseguire il franchise:

"Queste cose di solito] arrivano a gruppi di tre. Se ci sarà uno nuovo film - e dipende dal successo di ciascuno, quindi non puoi contare sul fatto che si ripetano - ognuno deve comportarsi come se fosse l'ultimo. Ma io penso che sia davvero importante, se entri in qualcosa, pensando che uno, due e tre siano la stessa cosa... la stessa storia, lo stesso film. Ci deve essere una certa continuità in un terzo, un quarto e un quinto capitolo e se qualcuno dice "no", va bene. Lascialo andare e passa a qualcos'altro".

Venom vs Carnage: la sfida sul muro di San Siro in occasione della partita di Nations League Italia - Spagna

Anche il regista di Venom 2 Andy Serkis ha riflettuto sull'ipotesi di proseguire il franchise nel podcast di ComicBook.com Phase Zero, rivelando che Tom Hardy e con la co-sceneggiatrice Kelly Marcel starebbero già pensando al dopo:

"Al cento percento. Credo che ci sia talmente tanto potenziale nel Venomverse da dar vita a viaggi davvero interessanti prima che accada l'inevitabile. Credo che Kelly e Tom stiano pensando a quale sarà la prossima tappa del viaggio. Ci sarebbero già dei piani... Quando sei in un franchise, devi pensare in termini di arco narrativo, non puoi limitarti a progettare il singolo film."

Venom - La furia di Carnage, il film con Tom Hardy e Woody Harrelson diretto da Andy Serkis, arriva al cinema il 14 ottobre, a tre anni di distanza dal primo film che ha permesso al pubblico di conoscere meglio la storia del personaggio Marvel e che ha incassato oltre 800 milioni di dollari al box office mondiale. Il film segna anche il ritorno di Michelle Williams e introduce la novità Naomie Harris nel ruolo di Shriek, l'interesse amoroso di Carnage.