Venom: Kevin Feige non esclude le ipotesi di un'apparizione nel MCU

I fan della Marvel si attendono da tempo un crossover con i personaggi che sono ancora in mano alla Sony e Kevin Feige ha ora ribadito che non esclude un'apparizione di Venom nei prossimi progetti.

Da tempo si parla di un possibile coinvolgimento di Tom Hardy, interprete di Eddie Brock, nei lungometraggi che compongono il MCU, ma per ora non c'è alcuna certezza.

Kevin Feige, intervistato da Rotten Tomatoes ha infatti dichiarato: "Non voglio parlare delle indiscrezioni o delle ipotesi relative a quello che potrebbe accadere oppure no per quanto riguarda i personaggi che i Marvel Studios non hanno ancora portato sugli schermi, ma dirò quello che ho sempre detto essendo ai Marvel Studios da 20 anni, non escluderei nulla".

Il presidente dei Marvel Studios ha aggiunto: "Qaundo, come e dove bisogna ancora scoprirlo. Ogni ipotesi che leggete online potrebbe accadere in un periodo di tempo compreso tra domani e mai".

Sanford Panitch, a capo di Sony Pictures, ha invece rivelato qualche settimana fa che c'è il progetto di compiere dei crossover tra i film tratti dai fumetti Marvel realizzati dallo studio: "C'è un piano. Penso che forse diventerà un po' più chiaro per le persone capire in che direzione ci stiamo muovendo e penso che quando No Way Home uscirà nelle sale, verrà rivelato qualcosa in più". Il produttore ha sottolineato: "La cosa grandiosa è che abbiamo questo rapporto davvero fantastico con Kevin e c'è molto con cui "giocare". Vogliamo che quei film del MCU siano assolutamente enormi perché quello è grandiosa per noi e per i nostri personaggi Marvel e penso che sia lo stesso da parte loro. Abbiamo un rapporto grandioso e ci sono molte opportunità. Penso che accadrà".

Nell'attesa di scoprire come si evolverà la situazione, il film Venom: Let There Be Carnage, che cercherà di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, uscirà il 17 settembre negli Stati Uniti.

Il protagonista del lungometraggio, diretto da Andy Serkis, sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.