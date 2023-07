Venom 3: il sequel con Tom Hardy si aggiunge alla lista dei film in pausa per lo sciopero degli attori

Venom 3 è un altro dei progetti le cui riprese sono state attualmente messe in pausa dopo l'annuncio dello sciopero degli attori.

Sony Pictures ha infatti interrotto il lavoro sul set nella giornata di venerdì, a distanza di qualche settimana dal via alla produzione.

Un altro stop sul set

Le riprese di Venom 3 sono iniziate alla fine di giugno in Spagna e, come accaduto con Deadpool 3, l'ottavo capitolo di Mission: Impossible e Il Gladiatore 2, la complessa situazione ha reso impossibile continuare a lavorare sul set. Le regole del sindacato attori SAG-AFTRA stabiliscono infatti che i propri membri non possano lavorare e compiere altre attività, comprese le prove e le audizioni o prove costume, fino a quando non si troverà un nuovo accordo con gli studios.

SAG-AFTRA: ecco cosa gli attori NON potranno fare durante lo sciopero

Alla regia di Venom 3 ci sarà Kelly Marcel, che ne ha firmato anche la sceneggiatura.

Il team di produttori comprende poi Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.

Nel cast, accanto a Tom Hardy, ci sono inoltre Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.