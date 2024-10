Venom 3 non sarà la fine, la regista svela i piani futuri: "Per Knull questo è solo l'inizio"

La regista e co-sceneggiatrice di Venom: The Last Dance Kelly Marcel ha recentemente promesso che il film sarà solo un'introduzione all'essere mostruoso noto come Knull, che secondo quanto vociferato nelle ultime settimane dovrebbe essere il villain principale di Spider-Man 4.

Conosciuto dai lettori dei fumetti come il Dio dei Simbionti, Knull sarà il villain del prossimo film della saga di Venom. Per quanto eccitante, però, la rivelazione ha sorpreso coloro che hanno familiarità con i fumetti: Knull è troppo ingombrante per un film su Venom, una minaccia così pericolosa che l'evento a fumetti "King in Black" ha unito tutti gli eroi Marvel (nonché molti cattivi) contro di lui.

Fortunatamente, la Marcel ha assicurato nel corso di un'intervista a IGN che questo è solo l'inizio della storia di Knull. "Il Re in Nero è troppo potente per essere in un solo film e basta", ha osservato la regista. "Questo film introdurrà Knull, ma sarà solo l'inizio della sua storia. I più grandi cattivi della Marvel si sviluppano nel tempo. Qui Knull è la minaccia in agguato dietro il pericolo che mette alla prova i limiti assoluti della collaborazione tra Eddie e Venom, ma è il loro rapporto che rimane il cuore di questa storia".

La storia di Knull nei fumetti

Molti fan concorderanno con la regista. Nei fumetti, il grande villain è un essere proveniente dall'alba dei tempi, che si è dedicato a distruggere la vita ovunque la trovasse. Knull è noto soprattutto per aver creato la Necrospada All-Black, un'arma progettata per uccidere gli dei, che è diventata la sua eredità e che alla fine è entrata in possesso di Gorr il macellatore di dei. Nei fumetti, quando Knull fu finalmente liberato da un'antica prigione, fece precipitare l'intero pianeta Terra in una notte terribile, con eroi e cattivi che si unirono contro di lui per salvare il mondo. Sì, è decisamente troppo ingombrante per Venom: The Last Dance.

Dato che Knull fa chiaramente parte dei piani della Sony per i film di Spider-Man, è ragionevole supporre che si tratti di una sorta di preparazione al prossimo capitolo del franchise, con questa iterazione di Knull come nemico multiversale.

Questo spiegherebbe le voci secondo cui Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield si uniranno ancora una volta, in una nuova avventura multiversale chiamata a replicare il successo mondiale di No Way Home. È anche probabile che tutto sia iniziato da Thor: Love and Thunder, che presentava la versione del MCU della Necrospada All-Black nell'universo 616. Presumibilmente il Knull cinematografico sarà in grado di viaggiare nel multiverso.