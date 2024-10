Spider-Man 4, svelato il titolo del nuovo film con Tom Holland?

Lo Spider-Man di Tom Holland ha fatto il suo debutto nel MCU in Captain America: Civil War e, l'anno successivo, è stato protagonista di Spider-Man: Homecoming.

Il titolo era appropriato per il film, visto che il supereroe era finalmente tornato "a casa" e i Marvel Studios e la Sony Pictures hanno mantenuto questo tema con i due film successivi, Spider-Man: Far From Home (che si riferiva al fatto che Spidey aveva viaggiato oltreoceano per combattere le illusioni di Mysterio) e Spider-Man: No Way Home, un film che ha lasciato diverse varianti familiari bloccate sulla Terra-616. Ora, mentre ci avviamo verso una nuova trilogia di film sull'Uomo Ragno, sembra che l'idea sia quella di abbandonare il nome ricorrente "home".

Avrebbe senso anche visto l'abbandono del regista Jon Watts; Destin Daniel Cretton, già dietro la macchina da presa di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, prenderà il suo posto e, se le recenti indiscrezioni sono credibili, l'idea è che Spider-Man si imbarchi in un'altra avventura multiversale... insieme a Venom!

Knull in una scena dal trailer di Venom: The Last Dance

Secondo quanto rivelato dall'affidabile scooper Cryptic HD Quality, "Prendete questo con le pinze, ma ho sentito che il prossimo film di Spider-Man potrebbe essere intitolato Spider-Man: King in Black".

Spider-Man: Re in Nero? Suona decisamente bene. La notizia confermerebbe anche che l'eroe combatterà contro Knull, il Dio dei Simbionti, e che se ci sarà lui, il Venom di Tom Hardy non potrà non far parte della squadra.

Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma se Venom: The Last Dance non spianerà la strada a un incontro con Spider-Man tra due anni, molti scoopers si ritroveranno con un sacco di spiegazioni da dare per giustificare le rivelazioni di questi giorni. E anche vero che data la disputa in corso tra Sony e Marvel per il destino di Spider-Man, è ancora molto confuso il tipo di futuro del personaggio al cinema.