Venom 3: Kelly Marcel sarà la regista del film

Venom 3 sembra abbia trovato la sua regista: sarà, secondo quanto dichiarato da Deadline, Kelly Marcel a occuparsi del sequel con star Tom Hardy. Il progetto sarà una co-produzione tra Marvel e Sony Pictures e proseguirà la storia dei film che hanno incassato 1.36 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo.

Kelly Marcel ha scritto la sceneggiatura dei primi due film di Venom ed è pronta a compiere il passaggio alla regia.

La filmmaker firmerà anche lo script del terzo capitolo della storia basandosi su una storia ideata insieme a Tom Hardy.

Il primo Venom era stato diretto da Ruben Fleischer, mentre il secondo ha avuto la regia di Andy Serkis. Marcel è stata coinvolta nella realizzazione della storia fin dalle sue prime fasi.

Venom - La furia di Carnage, la recensione: Eddie Brock e Venom protagonisti di un buddy movie

Il protagonista Tom Hardy aveva parlato della possibilità di tornare a interpretare il personaggio per un terzo film dichiarando: "Queste cose, abitualmente, vengono proposte in gruppi di tre. Se ne verrà realizzato un altro - e questi progetti dipendono molto sul successo di ogni film, quindi non puoi essere certo che verranno realizzati di nuovo - ogni capitolo dovrà essere realizzato come se fosse l'ultimo. Ma penso sia realmente importante pensare che a prescindere dal numero sia la stessa storia. Quindi non bisogna lasciarsi sorprendere se improvvisamente si deve girare un terzo film dal nulla. Ci deve essere una certa continuità nel realizzare un terzo, un quarto, un quinto film, e se qualcuno dice 'no' va bene. Si lascia stare e ci si dedica a un altro progetto".