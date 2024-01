Venom 3, Juno Temple aggiorna sul cinecomic con Tom Hardy: 'Sarà divertente e interessante'

Con le riprese di Venom 3 già avviate, la new entry del cast Juno Temple ha potuto aggiornare un minimo i fan e anticipare quello che l'aspetta nel cinecomic con Tom Hardy protagonista.

Temple ha potuto parlare della sua esperienza sul set di Venom 3 e ha accennato all'emozione di vedere il prodotto finito una volta in sala. Ricordiamo che il sequel ha una data d'uscita fissata all'8 novembre 2024.

"Sto imparando molto", ha spiegato Temple. "È divertente e interessante, perché ci sono così tante cose che si filmano che quando il film uscirà alla fine avranno un aspetto diverso da quello che avevano quando le stavamo filmando. Sono entusiasta di vedere il lavoro che viene svolto anche lontano dalla macchina da presa".

Venom 3 sarà diretto da Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di grigio), che aveva già scritto e prodotto i primi due film. Oltre alla star del franchise Tom Hardy, si uniranno al cast anche Temple e Chiwetel Ejiofor. Al momento non si conoscono i dettagli della trama di Venom 3, ma i fan sospettano che si tratti del seguito del viaggio multiversale di Eddie, come visto nelle scene post-credits di Venom - La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home.

Il film è uno dei tre appartenenti al Sony Universe di Spider-Man in uscita quest'anno, insieme a Madame Web e Kraven il Cacciatore.