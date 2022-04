Venom 3 e il sequel di Ghostbusters: Legacy annunciati al CinemaCon 2022

Un terzo cinecomic su Venom e il sequel di Ghostbusters: Legacy sono stati annunciati al CinemaCon 2022, nell'occasione sono state mostrate anche le prime immagini di Kraven the Hunter.

Sony ha annunciato ufficialmente la produzione di Venom 3 e del sequel di Ghostbusters: Legacy al CinemaCon 2022. Al momento i dettagli sui due progetti sono molto scarsi e non sono state annunciate date di uscita, ma il promo di Sony mostrato durante le manifestazione contiene anche le prime immagini di Kraven the Hunter, altro cinecomic dello Spider-Man Extended Universe in preparazione.

Come rivela IGN, Venom 3 proseguirà la storia di Venom - La furia di Carnage, mentre il nuovo film di Ghostbusters seguirà gli eventi di Ghostbusters: Legacy.

Il terzo Venom è stato confermato dalla produttrice Amy Pascal alla fine del 2021, che ha dichiarato: "Siamo nelle fasi di pianificazione in questo momento, ma adesso ciò su cui ci concentriamo è che tutti vengano a vedere Spider-Man: No Way Home". Quasi certo il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom.

Il mondo di Ghostbusters si sta espandendo rapidamente poiché, oltre al preannunciato quinto lungometraggio sugli Acchiappafantasmi, i fan hanno Ghostbuster VR e il gioco multiplayer asimmetrico 4v1 Ghostbusters: Spirits Unleashed in arrivo.

Al momento non sappiamo se Jason Reitman tornerà alla regia della nuova avventura sugli Acchiappafantasmi, ma già nel 2021 il regista aveva anticipato che il suo film avrebbe "apparecchiato la tavola" per eventuali capitoli futuri della serie.