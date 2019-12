Venom 2: Tom Hardy svela una location importante per la storia di Carnage!

Venom 2 è attualmente nella fase delle riprese e Tom Hardy ha svelato delle scene ambientate in una location importante per Carnage.

Venom 2 arriverà nelle sale a ottobre 2020 e Tom Hardy, impegnato nelle riprese, ha condiviso delle foto realizzate in una location importante per la storia di Carnage.

L'attore aveva infatti pubblicato una foto, poi rimossa dal suo profilo, in cui si mostrava l'insegna dell'istituto St. Estes Orphans e in cui era scritto Casa per i bambini non voluti.

La location che verrà mostrata in Venom 2 tra le pagine dei fumetti della Marvel è l'orfanotrofio dove è cresciuto Cletus Kasady, diventato poi un serial killer dotato di superpoteri, e dove si è svolta la prima battaglia tra Eddie Brock e Carnage.

La residenza è stata inoltre mezza distrutta da un incendio "accidentale" in cui ha perso la vita il responsabile della struttura, evento drammatico causato da Kasady. Andy Serkis è alla regia del film e la foto fa ipotizzare la presenza di uno scontro, o un semplice incontro, tra i personaggi di Tom Hardy e Woody Harrelson in questa location così importante.

Venom 2 behind the scenes photos show Andy Serkis directing scenes at a creepy orphanage pic.twitter.com/ljHPLE7V8P — Thomas Polito (@thomas_polito) 11 dicembre 2019

Nel cast del sequel del cinecomic ci saranno inoltre Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris e Stephen Graham.

