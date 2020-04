Venom 2: la nuova data di uscita e il titolo del film con Tom Hardy

Venom 2 ha una nuova data di uscita: il 25 giugno 2021, quasi un anno dopo il debutto precedentemente previsto per il 2 ottobre 2020. L'annuncio della Sony e della Marvel era prevedibile considerando che le riprese sono state interrotte prima che il lavoro sul set fosse stato completato.

Il film Venom 2: Let There Be Carnage era uno dei titoli più attesi dell'autunno, proponendo infatti sul grande schermo lo scontro tra il personaggio interpretato da Tom Hardy e il villain affidato a Woody Harrelson.

I fan, in attesa anche di un possibile teaser trailer, sembrano destinati ad aspettare a lungo prima di vedere le prime immagini del sequel, non essendo inoltre più in programma il San Diego Comic-Con, appuntamento di solito perfetto per presentare trailer e anticipazioni.

Nel cast del sequel del cinecomic diretto da Andy Serkis ci saranno inoltre Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris e Stephen Graham.

