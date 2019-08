Venom 2: Michelle Williams conferma la sua presenza nel sequel

Venom 2 avrà nel suo cast anche Michelle Williams, l'interprete di Anne Weying. L'attrice ha infatti confermato la sua presenza nell'atteso progetto durante un'intervista rilasciata a Yahoo!.

Michelle Williams, non appena le è stato chiesto del sequel di Venom che verrà diretto da Andy Serkis, ha dichiarato: "Sono nel cast. Sono una tale fan di Andy e sono così ispirata da ciò che è riuscito a fare. Penso sia così dotato in un modo così specifico e sono davvero eccitata all'idea di imparare da lui e lavorare con lui".

Serkis, recentemente, ha diretto i film Ogni tuo respiro e Mowgli - Il figlio della giungla e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche avere un ruolo in Venom 2.

L'attore Tom Hardy riprenderà il ruolo del protagonista dopo che il primo film ha incassato 855 milioni di dollari in tutto il mondo. Ruben Fleischer ha firmato il primo capitolo di Venom, ma è attualmente impegnato nella post-produzione di Zombieland: Double Tap e non è quindi disponibile a occuparsi degli impegni richiesti dalla realizzazione del cinecomic.

Le riprese dovrebbero iniziare in autunno e il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a Kelly Marcel.

Spider-Man 3: in arrivo Venom, ma non Deadpool?

La sinossi del primo capitolo della storia era la seguente:

Uno dei personaggi più grandiosi e complessi della Marvel è protagonista. Eddie Brock (Hardy) diventa il corpo in cui viene ospitato il simbiote alieno Venom. Come giornalista Eddie ha cercato di sconfiggere il famoso fondatore della Life Foundation, il genio Carlton Drake (Riz Ahmed), e la sua ossessione gli ha rovinato la carriera e il rapporto con la fidanzata, Anne Weying (Michelle Williams). Mentre investigava su uno degli esperimenti di Drake, l'alieno Venom si è fuso con il corpo di Eddie e improvvisamente l'uomo ha dei superpoteri incredibili e la chance di fare semplicemente quello che vuole. Malvagio, oscuro, imprevedibile e alimentato dalla rabbia, Venom lascia Eddie a lottare per controllare le capacità pericolose che considera inoltre in grado di dargli potere e inebriarlo. Mentre Eddie e Venom iniziano ad aver bisogno uno dell'altro per ottenere quello che vogliono, i due diventano sempre più intrecciati: dove finisce Eddie e inizia Venom?