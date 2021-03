Venom 2: la data di uscita è stata posticipata

Il debutto di Venom 2 sugli schermi americani è stato posticipato e l'atteso secondo capitolo della storia con protagonista Tom Hardy ha ora una nuova data di uscita: 17 settembre, qualche mese dopo il 25 giugno, giorno in cui era stato fissato in precedenza l'arrivo nei cinema. Il lungometraggio sarà distribuito anche in formato 3D e Imax.

Il film Venom: Let There Be Carnage, che cercherà di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. si scontrerà ai box office con Baby Boss 2 - Affari di famiglia.

Il sequel è stato diretto da Andy Serkis, che ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer che ha portato sugli schermi il personaggio della Marvel.

Il protagonista sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.

I fan del personaggio dovranno quindi attendere un po' più a lungo prima di scoprire un possibile legame con le avventure di Spider-Man, elemento narrativo di cui si è parlato a lungo senza però nessuna conferma da parte del cast e dei produttori.

