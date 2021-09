Venezia 78, Jennifer Lopez, Ben Affleck e Serena Rossi, terza incomoda sul red carpet: "Li lascio soli"

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck non mettere Serena Rossi, terza incomoda in un simpatico siparietto sul red carpet di Venezia 78: mentre la madrina del festival si presentava alla cantante è arrivato l'attore e ha baciato la sua compagna. Serena ha preferito lasciarli soli, immortalando la scena nelle sue storie di Instagram.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati i mattatori dell'estate 2021: i due sono ritornati insieme 17 anni dopo la fine ufficiale della loro relazione, che era durata circa 2 anni. Il loro ritrovato amore è stato il più chiacchierato sui media internazionali. La coppia ha trascorso una parte della vacanza anche in Italia, a Capri.

Oggi Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove lui presenta The Last Duel, l'ultimo film di Ridley Scott. Lei vestita di bianco con una scollatura vertiginosa, Ben in smoking nero, si sono tenuti per mano tutto il tempo, concedendosi ai flash dei fotografi e baciandosi diverse volte. Nella loro apparizione sul tappeto rosso si è ritrovata coinvolta anche Serena Rossi.

Nella storia pubblicata su Instagram dalla stessa artista italiana, si vede la madrina del festival avvicinarsi alla Lopez e presentarsi. Giusto il tempo di un "nice to meet you" di una sorridente J. Lo alla Rossi che si è avvicinato Ben Affleck ed ha baciato la sua compagna. A quel punto Serena si è allontanata quasi in punta di piedi, "si amano, mi stacco perché si amano, mi vergogno", ha detto rivolta alla telecamera che stava riprendendo la scena.