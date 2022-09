Harry Styles e il bacio a Nick Kroll dopo la visione di Don't Worry Darling a Venezia 2022

Ieri è stata la giornata di Don't Worry Darling a Venezia 2022, l'ultimo film diretto da Olivia Wilde, che sta facendo non poco discutere per i retroscena che vedono protagonisti i suoi attori: Harry Styles e Florence Pugh. Proprio Styles ha attirato le attenzione delle fan con un bacio inaspettato sulla bocca al collega Nick Kroll a fine proiezione.

Harry Styles, protagonista maschile di Don't Worry Darling, ha baciato il collega Nick Kroll dopo la proiezione ufficiale del thriller, mentre il pubblico era in piedi per la standing ovation di rito.

Un gesto che ha attirato l'attenzione dei presenti in sala, che sicuramente si saranno distratti per un momento dalla lunga polemica in corso sulle incomprensioni tra Olivia Wilde e Florence Pugh, che ieri non ha partecipato alle attività stampa, ma solo al red carpet e alla proiezione ufficiale.

Harry Styles a Venezia 2022: "Quando si tratta di recitare, non ho idea di cosa stia facendo"

Dopo la fine della premiere, infatti, si dice che Florence Pugh si sia tenuta a debita distanza dalla regista, anche se in conferenza stampa Olivia Wilde ha smentito le voci su una possibile tensione tra lei e la sua attrice.

Insomma, il mistero resta ma sicuramente Harry Styles, protagonista nonché nuovo compagno di Olivia Wilde, sa come attirare l'attenzione su di sé per allontanare i gossip.