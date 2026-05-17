Sinner e Bolelli-Vavassori: dove vedere in TV e streaming le finali di Roma

Domenica di grandissimo tennis a Roma. Oggi, 17 maggio, il Foro Italico si veste a festa per l'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia 2026. L'Italia sogna in grande con ben tre azzurri in campo a caccia del titolo nel Masters 1000 romano: Jannik Sinner nel singolare e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio maschile. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match, i precedenti e dove seguire le sfide in diretta.
Il programma e gli orari di oggi
Il programma sul Campo Centrale prevede una successione da brividi per i colori azzurri:
- Non prima delle ore 14:00: Finale Doppio Maschile - Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos
- Ore 17:00: Finale Singolare Maschile - Jannik Sinner contro Casper Ruud
Finale Singolare: Sinner contro Ruud (Ore 17:00)
Il momento più atteso. Il nostro Jannik Sinner scende in campo per conquistare la corona di Roma davanti al pubblico di casa. Di fronte a lui ci sarà il solido norvegese Casper Ruud, uno specialista della terra battuta che a Roma ha sempre espresso un ottimo tennis.
Il percorso e i precedenti
Entrambi i giocatori arrivano a questa finale dopo una settimana di altissimo livello, dimostrando una condizione fisica e mentale straordinaria. I precedenti storici nel circuito maggiore vedono Sinner in netto vantaggio, ma la terra del Foro Italico e la pressione di una finale Masters 1000 azzerano i pronostici. Ci aspetta una battaglia di ritmo e intelligenza tattica.
Finale Doppio: Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos (Ore 14:00)
A scaldare il catino del Centrale ci penseranno prima Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, ormai una delle coppie più solide e amate del circuito mondiale, cercano il trionfo in casa.
L'ostacolo però è di quelli altissimi: di fronte avranno lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, teste di serie numero 2 del tabellone, reduci da una battaglia di nervi vinta al super tie-break contro la coppia Mektic/Krajicek. Si preannuncia una sfida decisamente ostica e spettacolare.
Dove vedere le finali in TV e Streaming
La bellissima notizia per tutti gli appassionati è che la copertura dell'evento sarà totale, sia a pagamento che completamente gratis e in chiaro.
In Chiaro (Gratis)
- In TV: TV8 (canale 8 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta sia la finale di doppio che la finale di singolare.
- In Streaming: Gratis sul sito tv8.it.
Per gli Abbonati
- In TV (Sky): Sky Sport Tennis (canale 203) coprirà l'intera giornata. La finale di Sinner sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201).
- In Streaming: Sky Go, NOW e la piattaforma ufficiale Tennis Tv.