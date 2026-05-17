Sinner e Bolelli-Vavassori: dove vedere in TV e streaming le finali di Roma

Domenica decisiva agli Internazionali d'Italia 2026: Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori in campo per il titolo. Guida completa su dove vedere le finali in TV e streaming, anche gratis.

Domenica di grandissimo tennis a Roma. Oggi, 17 maggio, il Foro Italico si veste a festa per l'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia 2026. L'Italia sogna in grande con ben tre azzurri in campo a caccia del titolo nel Masters 1000 romano: Jannik Sinner nel singolare e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio maschile. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match, i precedenti e dove seguire le sfide in diretta.

Il programma e gli orari di oggi

Il programma sul Campo Centrale prevede una successione da brividi per i colori azzurri:

Non prima delle ore 14:00: Finale Doppio Maschile - Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos

Finale Doppio Maschile - Ore 17:00: Finale Singolare Maschile - Jannik Sinner contro Casper Ruud

Casper Ruud e Jannik Sinner

Finale Singolare: Sinner contro Ruud (Ore 17:00)

Il momento più atteso. Il nostro Jannik Sinner scende in campo per conquistare la corona di Roma davanti al pubblico di casa. Di fronte a lui ci sarà il solido norvegese Casper Ruud, uno specialista della terra battuta che a Roma ha sempre espresso un ottimo tennis.

Il percorso e i precedenti

Entrambi i giocatori arrivano a questa finale dopo una settimana di altissimo livello, dimostrando una condizione fisica e mentale straordinaria. I precedenti storici nel circuito maggiore vedono Sinner in netto vantaggio, ma la terra del Foro Italico e la pressione di una finale Masters 1000 azzerano i pronostici. Ci aspetta una battaglia di ritmo e intelligenza tattica.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Finale Doppio: Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos (Ore 14:00)

A scaldare il catino del Centrale ci penseranno prima Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, ormai una delle coppie più solide e amate del circuito mondiale, cercano il trionfo in casa.

L'ostacolo però è di quelli altissimi: di fronte avranno lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, teste di serie numero 2 del tabellone, reduci da una battaglia di nervi vinta al super tie-break contro la coppia Mektic/Krajicek. Si preannuncia una sfida decisamente ostica e spettacolare.

Dove vedere le finali in TV e Streaming

La bellissima notizia per tutti gli appassionati è che la copertura dell'evento sarà totale, sia a pagamento che completamente gratis e in chiaro.

In Chiaro (Gratis)

In TV: TV8 (canale 8 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta sia la finale di doppio che la finale di singolare.

(canale 8 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta sia la finale di doppio che la finale di singolare. In Streaming: Gratis sul sito tv8.it.

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