Eurovision 2026, la classifica finale: vince la Bulgaria, Israele secondo tra le proteste

L'Eurovision Song Contest 2026 si chiude con la vittoria della Bulgaria grazie a Dara e al brano Bangaranga.

La finale, andata in scena a Vienna, è stata segnata anche dalle proteste legate alla presenza di Israele in gara, arrivato al secondo posto con Noam Bettan. Sul podio anche la Romania, tra le sorprese di questa edizione.

Fuori dalle prime tre posizioni l'Italia con Sal Da Vinci, che è comunque riuscito a chiudere nella top five finale.

La classifica dell'Eurovision 2026

A risultare decisivo per il successo storico della Bulgaria è stato il televoto. Bangaranga ha infatti raccolto oltre 300 punti dal pubblico europeo, permettendo a Dara di superare la concorrenza e chiudere al primo posto.

Positivo anche il risultato dell'Italia: Sal Da Vinci, visibilmente emozionato al termine dell'esibizione sul palco di Vienna, ha comunque centrato una posizione nella top five finale.

Per il secondo anno consecutivo Israele centra il secondo posto, e per il secondo anno di seguito la finale il pubblico presente si ritrova a fischiare rumorosamente la decisione di quello a casa.

Bulgaria: Dara - Bangaranga

Israele: Noam Bettan - Michelle

Australia: Delta Goodrem - Eclipse

Romania: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Italia: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Danimarca: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Moldavia: Satoshi - Viva, Moldova!

Ucraina: Leléka - Ridnym

Grecia: Akylas - Ferto

Francia: Monroe - Regarde!

Polonia: Alicja - Pray

Albania: Alis - Nân

Norvegia: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

Croazia: Lelek - Andromeda

Cechia: Daniel Zizka - Crossroads

Serbia: Lavina - Kraj Mene

Malta: Aidan - Bella

Cipro: Antigoni - Jalla

Svezia: Felicia - My System

Belgio: Essyla - Dancing on the Ice

Lituania: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

Germania: Sarah Engels - Fire

Austria: Cosmò - Tanzschein

Regno Unito: Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei

Chi è Dara, la rappresentante della Bulgaria

Classe 1998, Dara è una delle artiste pop più conosciute in Bulgaria. Il suo stile mescola sonorità pop, R&B ed elementi synthpop, caratteristiche che le hanno permesso di distinguersi anche sul palco dell'Eurovision. La sua notorietà è iniziata nel 2015 con la partecipazione a X Factor Bulgaria, dove raggiunse la finale. L'anno successivo il singolo K'vo ne chu le ha dato grande visibilità nel mercato musicale locale.

Negli anni successivi Dara ha consolidato il proprio successo con brani come Thunder e Mr. Rover, capaci di raccogliere milioni di ascolti e visualizzazioni. La crescita della sua popolarità l'ha portata anche in televisione: nel 2021 è diventata coach di The Voice of Bulgaria, contribuendo alla vittoria di due concorrenti del talent.

Più recente, invece, il progetto discografico Adhdara, album con cui Dara ha iniziato ad attirare attenzione anche fuori dai confini bulgari.