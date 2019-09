Venezia 2019: è il giorno di The New Pope e Meryl Streep!

In programma oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 c'è The New Pope di Paolo Sorrentino e Meryl Streep protagonista di The Laundromat di Soderbergh!

The New Pope, la seconda stagione che segue l'acclamato The Young Pope, è senz'altro uno dei titoli più attesi a Venezia 2019: la serie continuerà ad essere un vorticoso viaggio sul confine tra sacro e profano. O almeno è questo che suggerisce il primo teaser trailer, chiacchieratissimo online grazie a un Jude Law in slip, contrapposto al nuovo Papa di John Malkovich, eletto per placare gli animi agitati dal suo predecessore.

Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, comprende anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

A seguire è tempo per Steven Soderbergh di tornare al Lido, con The Laundromat, che in Italia si intitolerà Panama Papers. Il cast è da urlo: Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, Sharon Stone, David Schwimmer, Matthias Schoenaerts e Alex Pettyfer. Sul grande schermo arriva Ellen Martin comincia a fare ricerche su una polizza assicurativa falsa, per ritrovarsi in un giro infinito di loschi traffici, riferibili a uno studio legale di Panama specializzato nell'aiutare i cittadini più ricchi del mondo ad accumulare fortune ancora più grandi. Gli affascinanti - ed elegantissimi - soci fondatori Jürgen Mossack e Ramón Fonseca sono esperti nel trovare soluzioni seducenti, attraverso società fittizie e conti offshore, per aiutare i ricchi e potenti a prosperare. Ci mostreranno che il problema di Ellen è solo la punta dell'iceberg dell'evasione fiscale, delle tangenti e di altre assurdità con le quali i super ricchi sostengono il sistema finanziario corrotto del mondo.

Un altro autore sbarca sul Lido: Olivier Assayas presenta il nuovo Wasp Network: il progetto si ispira alla vera storia delle spie cubane che negli anni '90 erano attive sul territorio americano e si affronterà la portata di una rete di terroristi basati in Florida che agiva anche in America centrale. Nel cast troviamo il Pedro Pascal di Narcos e Il trono di spade e Edgar Ramirez.