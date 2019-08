Venezia 2019: Joker e Pablo Larrain sbarcano al Lido!

Giornata ricca a Venezia 2019: arriva l'atteso Joker di Joaquin Phoenix, Ema di Pablo Larrain e il film di Francesca Archibugi fuori concorso!

La pellicola di Todd Philips sul celebre villain è sicuramente uno dei film più attesi a Venezia 2019: è una storia delle origini, come già annunciato tanto dal regista quanto dal protagonista Joaquin Phoenix. Sullo schermo vedremo un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker

Le riprese di Joker si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Robert De Niro.

Venezia 2019, tutti gli ospiti e le star al Festival del Cinema

A due anni dal successo di Jackie, Pablo Larrain torna dietro la macchina da presa per dirigere Ema, con Gael Garcìa Bernal e Marina Di Girola, nota in Cile per una serie di telenovelas di grande successo, inedite in Italia. I due vestiranno i panni di una coppia di ballerini e coreografi professionisti che, dopo una adozione non andata a buon fine, vivranno una fortissima crisi personale i cui sentimenti verranno espressi attraverso la musica e la danza.

Stasera arriverà la proiezione per il pubblico al Festival di Venezia e il regista ha sottolineato che la pellicola, però, non sarà un musical ma un vero e proprio melodramma. Per Larrain e Gael García Bernal si tratta della terza collaborazione insieme dopo No - I giorni dell'arcobaleno e Neruda.

In programma anche Vivere di Francesca Archibugi con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini: Mary Ann è una ragazza alla pari che trascorre un anno a Roma, a casa della famiglia Attorre per dare una mano con la piccola Lucilla, bimba di sei anni dalla grande immaginazione ma affetta da una severa forma di asma. A casa ci sono Luca, giornalista free-lance dal lavoro traballante, Susi, ballerina che insegna danza a signore sovrappeso. Presto in casa Attorre si creeranno legami di ogni genere, leciti e illeciti, di amicizia e d'amore. La pellicola è fuori concorso.