Venerdì 13: al via le riprese della serie prequel Crystal Lake con protagonista una star Marvel

Dopo aver trascorso oltre 15 anni inattivo sul fondo di un lago a causa di complicati problemi di diritti relativi al personaggio, Jason Voorhees è finalmente pronto a tornare per terrorizzare un nuovo gruppo di adolescenti.

Ma prima che Jason possa indossare la sua caratteristica maschera da hockey e il suo machete, sua madre sarà invischiata in un omicidio. Lo showrunner Brad Caleb Kane (Welcome to Derry) ha annunciato l'inizio delle riprese della serie prequel di Venerdì 13, Crystal Lake, che avrà come protagonista Linda Cardellini (Avengers: Endgame) nel ruolo appunto della madre di Jason.

Questa rivisitazione della storia di Pamela Voorhees è descritta come "una madre che ha abbandonato la carriera di cantante per crescere un figlio con bisogni speciali e che prende una piega oscura quando perde il figlio". Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il progetto.

La questione dei diritti e il ritorno della saga di Venerdì 13

Derek Mears interpreta Jason nel film Venerdì 13

I fan aspettavano da anni che venisse fatto qualcosa con il franchise, ma la notizia che Crystal Lake sarebbe stata una serie prequel ha smorzato un po' l'entusiasmo, così come l'avvertenza che lo show non avrebbe potuto presentare un Jason adulto o la sua caratteristica maschera da hockey.

Una scena del film horror Friday the 13th

Fortunatamente, in seguito si è appreso che questa parte della notizia iniziale era inesatta. Parlando con Fangoria in un'intervista del 2023, lo showrunner originale Brad Fuller aveva confermato che la produzione poteva utilizzare qualsiasi cosa del franchise di Venerdì 13.

"A24 e Marc Toberoff, che è l'avvocato di Victor Miller, hanno assemblato in modo meraviglioso tutti i diritti di Venerdì 13. Come serie in streaming, abbiamo i diritti per fare tutto ciò che è sotto l'ala di Venerdì 13. I diritti cinematografici, però, sono una cosa completamente diversa. Sono legati alla New Line e sono super, super incasinati e probabilmente non verranno risolti tanto presto, ma per quanto riguarda noi dell'industria televisiva, abbiamo accesso a tutto ciò che Venerdì 13 ha fatto fino a questo momento".