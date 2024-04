Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5: ultima puntata, anticipazioni e trama del 17 aprile

Termina stasera la miniserie Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda in prima serata su Canale 5. Una nuova sfida aspetta il personaggio interpretato da Giusy Buscemi, ancora sulle tracce dell'assassino di suo padre. La fiction si basa sui romanzi di Cristina Cassar Scalia è ambientata in Sicilia. Questa sera verrà trasmesso il capitolo finale della prima stagione, disponibile su Mediaset Infinity in live streaming e on demand.

Vanina, ultimo episodio

Vanina - Un vicequestore a Catania, trama dell'episodio di stasera: La salita dei saponari

Un uomo è stato trovato senza vita nel parcheggio dell'aeroporto di Catania. La vittima dell'omicidio è Esteban Torres, un sessantenne di origini cubane con doppia cittadinanza americana e italiana, residente in Svizzera.

L'uomo, apparentemente benestante, è un enigma per gli investigatori: il suo lavoro è avvolto nel mistero, etichettato semplicemente come "import-export". Anche la moglie Evelyn, giunta dalla Svizzera, non può chiarire la natura esatta delle attività del marito, suggerendo l'ombra di traffici illeciti.

Mentre Vanina indaga sulla vita di Torres, emergono connessioni con la mafia americana e legami cruciali tra clan siciliani e americani. Tuttavia, la scoperta più scioccante arriva con un secondo omicidio: Roberta Geraci, una donna apparentemente estranea alla vicenda di Torres, viene trovata brutalmente assassinata.

Vanina in una scena della serie

Presto diventa evidente che i due omicidi sono collegati, aprendo le porte a un'indagine che porta il vicequestore dalle strade di Catania fino ai più reconditi meandri di un intreccio internazionale.

Giusy Buscemi è la protagonista di Vanina - Un vicequestore a Catania, la nostra intervista a Giusy Buscemi. Accanto a lei ci sono Orlando Cinque, nei panni del temuto 'Grande Capo' Tito Macchia, Claudio Castrogiovanni, l'ispettore capo Carmelo Spanò, fidato braccio destro di Vanina e Paola Giannini, che interpreta l'efficientissima ispettrice Marta Bonazzoli, dalla personalità nordica e rigorosa.

Il cast si completa con Giulio Della Monica nel ruolo dell'impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari, Danilo Arena nei panni dell'agente Salvatore Lo Faro, dall'aspetto attraente ma dall'apparenza ingannevolmente semplice. Giorgio Marchesi interpreta Paolo Malfitano, ex di Vanina e magistrato antimafia finito nel mirino dei criminali, mentre Corrado Fortunaè il dottor Manfredi Monterreale.