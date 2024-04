Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5: trama e cast della puntata del 3 aprile

Stasera su Canale 5 va in onda il secondo episodio della serie con Giusy Buscemi: Trama e cast

Stasera 3 aprile su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania, la nuova serie con Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e ambientata in Sicilia. Il progetto, prodotto da Palomar con Rti e la Sicilia Film Commission, ci terrà compagnia per quattro settimane, fino al 17 aprile.

Trama della serie

La vita di Vanina è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l'ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell'omicidio e lottare contro la mafia. Dopo una brillante carriera nell'Antimafia di Palermo, qualcosa si rompe e Vanina decide di trasferirsi a Catania.

Vanina - Un vicequestore a Catania: secondo episodio

A Sciara, in una villa disabitata da decenni, Alfio, nipote e futuro erede dell'anziana e ricchissima Teresa Burrano, trova il cadavere mummificato di una donna chiuso dentro la cabina di un montavivande.

Vanina non è in grado di risalire all'identità della donna, ma ben presto scopre che in quella casa, cinquant'anni prima, era morto assassinato Gaetano Burrano, marito di Teresa.

In questo nuovo episodio Vanina indaga su un omicidio del passato

Un delitto che all'epoca fu risolto fin troppo frettolosamente. Vanina fiuta subito che si tratta tutt'altro che di una coincidenza, ma, soprattutto, malgrado il capo della Mobile Tito Macchia cerchi di dissuaderla, è determinata a risolvere quel delitto avvenuto decenni fa, perché vuole dare giustizia a quella povera donna assassinata in modo orribile, della quale nessuno aveva mai neppure denunciato la scomparsa.

Il vicequestore con le sue indagini scoprirà un terribile passato che era rimasto sepolto per tanti anni insieme a quel cadavere, un passato che tornerà più vivo che mai e provocherà ancora morte e dolore.

Il capo della Mobile Tito Macchia ostacola le indagini di Vanina

Il passato della protagonista

Ma perché Vanina ha deciso di cambiare vita? È la stessa domanda che le fa sua madre al telefono, lamentandosi della sua lunga assenza da Palermo. Dietro la sua energia travolgente si nasconde un passato doloroso da cui cerca di scappare, legato alla morte del padre e alla fine della relazione con Paolo Malfitano, magistrato operativo nell'antimafia, con il quale ha combattuto tante battaglie.

Quando l'uomo entra nel mirino di Cosa Nostra, la paura di rivivere i traumi del passato prende il sopravvento sul vicequestore. Senonché, ben presto Paolo si riaffaccia nella vita della donna, portando con sé un nuovo mistero, un conto che la protagonista deve ancora regolare col suo passato e dal quale non potrà davvero scappare.

Cast