Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5: trama e cast della puntata del 10 aprile

Stasera 10 aprile su Canale 5 va in onda la terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania, la nuova serie con Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia è ambientata in Sicilia. Il progetto, prodotto da Palomar con Rti e la Sicilia Film Commission, ci terrà compagnia per quattro settimane, fino al 17 aprile.

Vanina - Un vicequestore a Catania, trama dell'episodio di stasera: La logica della Lampara

Alla Omicidi giunge un'agitata telefonata anonima: una ragazza è stata uccisa in un villino, chiusa in una valigia e buttata in mare. Vanina fiuta subito che non si tratta di uno dei soliti scherzi telefonici, ma di una cosa seria, e la sua intuizione è confermata dalla chiamata di Manfredi, che quella notte ha visto due uomini gettare dalla scogliera una valigia grossa e pesante.

La valigia è ancora sugli scogli, ma dentro vi trovano solo un cellulare e una grossa macchia di sangue. Nel villino indicato nella telefonata anonima come luogo dell'omicidio, Vanina trova tracce di colluttazione e altre macchie di sangue. Quella casa è affittata a una certa Lorenza Iannino, che al momento però risulta irreperibile. Lorenza è (o era) una giovane avvocata che lavora per lo studio del celebre e potente avvocato Ussaro.

Vanina, anche se non è stato trovato alcun cadavere, è determinata a scoprire la verità, e per farlo dovrà fronteggiare il potere del pericoloso Elvio Ussaro.

Stasera Vanina indaga sull'omicidio di una ragazza

Giusy Buscemi è la protagonista di Vanina - Un vicequestore a Catania, la nostra intervista a Giusy Buscemi: Al suo fianco ci sono Orlando Cinque, nei panni del 'Grande Capo' Tito Macchia, Claudio Castrogiovanni, l'ispettore capo Carmelo Spanò, suo braccio destro e Paola Giannini, che interpreta l'efficientissima e nordica ispettrice Marta Bonazzoli.

Orlando Cinque è il capo della Mobile Tito Macchia

E ancora: l'impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), il giovane e aitante, ma apparentemente poco sveglio, agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano, ex di Vavina, magistrato antimafia finito nel mirino dei criminali. Corrado Fortuna è il dottor Manfredi Monterreale.

Vanina - Un vicequestore a Catania va in onda su Canale 5 in prima serata ed è disponibile su Mediaset Infinity in live streaming e on demand.