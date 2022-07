Vampire Academy: il teaser della serie drammatica lanciato al San Diego Comic-Con 2022

Il teaser trailer di Vampire Academy, serie drammatica sui vampiri prodotta da Peacock, è stato presentato in anteprima al San Diego Comic-Con 2022.

Lo show, che uscirà otto anni dopo l'omonimo film del 2014 con Zoey Deutch, racconterà l'amicizia di due giovani donne che trascende le loro classi sociali così diverse mentre si preparano a completare la loro istruzione ed entrare nella società dei vampiri. Una delle due come un potente reale, l'altra come guardiana mezzo vampiro addestrata per proteggersi dai selvaggi Strigoi che minacciano di fare a pezzi la loro società. Ciò, se le lotte intestine tra reali non compiranno prima l'opera di distruzione.

Nel trailer, la vampira Lissa Dragomir (Daniela Nieves) si sta preparando per il ruolo di Royal Moroi. Ma la sua amica Rose Hathaway (Sisi Stringer) - un ibrido vampiro-umano che è un Dhampir Guardian per Lissa - solleva la domanda: "È qualcosa che vuoi?" Lissa, a sua volta, scuote la testa dicendo di no.

"C'è una serie di persone che muoiono per essere sul trono", dice in seguito a Rose. "L'unica cosa che separa questo dominio da quel destino sono io." "Allora vai là fuori e mostra loro tutto quello che hai", dice Rose in risposta. Poiché Lissa è preoccupata di non avere niente da mostrar, Rose la rassicura dicendo: "Allora ti tirerò fuori. Te lo prometto".

Il trailer continua a anticipare le numerose sfide che attendono sia Lissa che Rose. Ma Rose, in particolare, ha un compito molto importante da compiere: "Voglio proteggere la mia migliore amica dal pericolo". Nonostante gli strani eventi che accadono intorno a loro, Rose assicura che sopravviveranno "perché non ci sono altre opzioni".

Il remake di Vampire Academy è basato sulla serie di romanzi di Richelle Mead. Kieron Moore, Andre Dae Kim, J. August Richards, Anita-Joy Uwajeh, Mia Mckenna-Bruce, Rhian Blundell, Jonetta Kaiser e Andrew Liner fanno parte del cast.