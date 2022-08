Vampire Academy: il trailer ricco d'azione della nuova serie

Vampire Academy è la nuova serie tratta dai romanzi di Rachelle Mead in arrivo il 15 settembre e il trailer condiviso da Peacock regala molte anticipazioni.

Nel video c'è spazio per l'introduzione delle protagonista e del mondo in cui si svolgono gli eventi, con addestramenti e nobiltà tra le fila delle famiglie di vampiri.

Nella serie Vampire Academy, tratta dai romanzi di Rachelle Mead, hanno recitato Sisi Stringer e Lucy Fry nei ruoli di Rose e Lissa Dragomir, una giovane addestrata per combattere e la principessa che la ragazza deve proteggere.

Nel cast ci sono anche Kieron Moore nel ruolo di Dimitri Belikov; Andre Dae Kim nella parte di Christian Ozera, un vampiro che è emarginato a scuola e a corte a causa dei peccati compiuti dai propri genitori; J. August Richards nei panni di Victor Dashkov, un vampiro che ha dedicato la sua vita al benessere del marito e delle due figlie adottive, senza mai dimenticare la propria comunità; e Anita-Joy Uwajeh nei panni di Tatiana Vogel, che vuole puntare alla corona.

Nel cast ci sono anche Mia Mckenna-Bruce nei panni di Mia Karp; Rhian Blundell nella parte di Meredith Beckham; Jonetta Kaiser nei ruoli di Sonya Karp; Andrew Liner nel ruolo di Mason Ashford.