Up: la casa del film Disney Pixar ricreata con 68.000 pezzi LEGO

La casa di Carl del film Disney Pixar Up completamente ricreata grazie ai mattoncini LEGO? Si può fare e la testimonianza arriva dall'ultimo episodio di Making Wonder in occasione delle celebrazioni per il centenario della casa di Topolino.

Per l'esattezza, sono stati utilizzati 68.753 mattoncini. Il regista di Up, Pete Docter, ha dato il suo contributo, insieme a un Senior Graphic Designer LEGO che ha aiutato a realizzare la costruzione e a un ingegnere spaziale della NASA che l'ha aiutata a prendere il volo grazie all'utilizzo degli iconici palloncini. Oltre all'impressionante costruzione LEGO, l'episodio è educativo e spera di ispirare la prossima generazione di menti creative.

Uscito nelle sale nel 2009, Up racconta la storia di Carl Fredricksen, un uomo di 78 anni che usa dei palloncini per far volare la sua casa fuori città con l'obiettivo di raggiungere le Cascate Paradiso, ma raccoglie inavvertitamente un giovane Esploratore a bordo.

Il film è stato co-diretto da Pete Docter e Bob Peterson, con doppiatori come Ed Asner, Christopher Plummer e John Ratzenberger ed è stato un successo di critica e di pubblico, guadagnando più di 735 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando uno dei film Pixar più apprezzati.