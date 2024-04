Disney svela la data di uscita di The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5, Tron: Ares e Oceania live-action

Disney ha svelato i progetti per il 2025 e il 2026 e nelle sale arriveranno The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5, Tron: Ares e il film live-action di Oceania.

Disney ha annunciato la data di uscita di alcuni dei suoi film, tra cui The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5 e la versione live-action di Oceania.

Lo studio ha condiviso qualche dettaglio dei suoi progetti per il 2025 e il 2026, annunciando anche qualche leggero posticipo.

I nuovi progetti in arrivo

Il film live-action di Oceania, film con star Dwayne Johnson, arriverà infatti nelle sale il 10 luglio 2026, non più durante il 2025. Il sequel animato, invece, debutterà nelle sale il 27 novembre 2024.

The Mandalorian & Grogu, lungometraggio che proseguirà la storia della serie prodotta per Disney+ approderà poi sul grande schermo il 22 maggio 2026. Il film di Star Wars sarà prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni. Al centro della trama ci saranno, ovviamente il personaggio interpretato da Pedro Pascal, e il suo compagno di avventure che ha conquistato il pubblico di Disney+.

Toy Story 5, nuovo capitolo della saga animata targata Pixar dedicata alle avventure dei giocattoli guidati dallo sceriffo Woody e da Buzz Lightyear, avrà invece una debutta prevista per il debutto fissata al 19 giugno 2026.

Pixar e l'arte dei sequel da Toy Story 4 a Monsters University

TRON: Ares, la prima foto del film

Tron: Ares, con star Jared Leto, verrà invece distribuito il 10 ottobre 2025. La regia è stata affidata a Joachim Rønning, e nel cast ci sarà anche Greta Lee, recentemente star di Past Lives. La saga proseguirà la storia raccontata nel cult degli anni '80 e nel sequel Tron Legacy.

Disney ha inoltre svelato che il thriller The Amateur, con protagonisti Rami Malek e Rachel Brosnahan, sarà distribuito nei cinema l'11 aprile 2025, non più l'8 novembre 2024, mentre la commedia horror Nightbitch, con star Amy Adams, arriverà il 6 dicembre 2024.

Un film, ancora senza titolo, che doveva debuttare il 10 luglio 2026 è stato invece rimosso dalle uscite.